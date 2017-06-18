Calais'deki sığınmacı sayısı 600'e ulaştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Daha önce dağıtılan Fransa'nın Calais şehrindeki "Vahşi Orman" sığınmacı kampı bölgesindeki sığınmacı sayısının yeniden 600'e ulaştığı bildirildi.
Europe 1 radyosunun bölgedeki yardım derneklerine dayandırdığı habere göre, sığınmacıların Fransa'dan İngiltere'ye geçiş güzergahında bulunan Calais'deki ormanda yaklaşık 600 sığınmacı bulunuyor.
Bölgedeki sığınmacılar, yatacak yer, tuvalet, banyo ve yiyecek gibi temel insani ihtiyaçlara sahip olmaksızın ormanda yaşamaya çalışıyor.
Jungle (Vahşi Orman) olarak adlandırılan bölgede yaşayan binlerce sığınmacı güvenlik birimleri tarafından geçtiğimiz kasım ayında dağıtılarak ülkenin çeşitli bölgelerine gönderilmişti.
Böyle bir kampın tekrar kurulmasını engellemek için polis çeşitli önlemler alırken, valilik de sığınmacılara yardım yapmayı yasaklamıştı.
Fransa'da sığınmacıların faydalanabileceği yeterli kampların olmaması dolayısıyla Paris ve diğer büyükşehirlerde sığınmacılar parklarda yatmak zorunda kalıyor.
Hijyen koşullarının sağlanamaması dolayısıyla geçtiğimiz aralık ayından beri Paris'teki 150'den fazla sığınmacıda uyuz görüldüğü bildirilmişti.
Bölgedeki sığınmacılar, yatacak yer, tuvalet, banyo ve yiyecek gibi temel insani ihtiyaçlara sahip olmaksızın ormanda yaşamaya çalışıyor
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