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21:36, 18 Haziran 2017 Pazar
Avrupa
Güncelleme: 20:03, 18 Haziran 2017 Pazar

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Grönland'de deprem ve tsunami

Kuzey Kutbu'ndaki Grönland'in kuzeybatısında 4,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından oluşan tsunamide deniz, Nuugaatsiaq adlı yerleşim yerinde 11 evi yuttu, en az 4 kişi kayboldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kutbu'nda bulunan Grönland’ın kuzeybatısında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Nuugaatsiaq adlı yerleşim alanında depremin ardından meydana gelen tsunamide denizin 11 evi yuttuğu, en az 4 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Danimarka medyasında ve Grönland kamu yayıncısı KNR'de yer alan haberlere göre, Nuugaatsiaq yerleşim alanı yakınlarında dün akşam saatlerinde Danimarka Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremle Grönland'ın batısındaki birçok bölgede dev dalgalar oluşurken, denizin yükselmesi sonucu bazı bölgeler sular altında kaldı.

Danimarka Emniyet Müdürü Björn Tegner Bay, basın toplantısında deprem ve tsunamiden en çok etkilenen Nuugaatsiaq adlı yerleşim bölgesinde yaşayan 101 kişiden 78'ini tahliye ederek Uummannaq şehrine yerleştirdiklerini söyledi.

Tahliye edilen 78 kişiden 2'sinin ağır, 7'sinin ise hafif yaralı olduğunu belirten Tegner Bay, Nuugaatsiaq yerleşim bölgesinde 11 evin deniz tarafından yutulduğunu, 4 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

Kayıp olarak açıklanan kişilerin denizin yuttuğu evlerden birinde yaşadıklarını belirten Bay, 23 kişinin akıbetinin bilinmediğini ancak bu kişilerin olay sırasında bölgede bulunmama ihtimalini değerlendirdiklerini söyledi.

Bay, elektrik trafosunun zarar görmesi nedeniyle bölgeye elektrik verilemediği aktardı.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen, Twitter'da paylaştığı mesajda, 'korkunç bir doğal afet' şeklinde nitelendirdiği olayı yakından takip ettiğini ve yerel yönetim lideri Kim Nielsen'e üzüntülerini ilettiğini yazdı.

- Grönland

Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'ın, güney ve batıdaki küçük bir kıyı kısmı hariç büyük bölümü buzla kaplı bulunuyor. 57 bin nüfuslu Grönland, 2 milyon 166 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle yaklaşık Türkiye'nin 3 katı yüzölçümüne sahip.

Danimarka'dan 1979 yılında özerklik alan Grönland, dışişleri, güvenlik ve mali konularda hala Danimarka'ya bağlı bulunuyor.

Buz tabakasıyla kaplı Grönland'da uranyum başta olmak üzere altın ve değerli taşların yanı sıra petrol ve gaz rezervleri de bulunuyor.



İlgili Konular grönland Danimarka
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Avrupa Haberleri
Grönland'de deprem ve tsunami

Kuzey Kutbu'ndaki Grönland'in kuzeybatısında 4,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından oluşan tsunamide deniz, Nuugaatsiaq adlı yerleşim yerinde 11 evi yuttu, en az 4 kişi kayboldu
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