Güncelleme: 04:11, 19 Haziran 2017 Pazartesi

Kazakistan burkayı yasaklamaya hazırlanıyor





Kazakistan'da yetkililer, kadınların kamu alanlarında burka giymesini yasaklayacak bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kazakistan Din İşleri Bakanlığı yetkilileri, kamu alanlarında burka giyilmesinin yasaklanmasını, reşit olmayanların dini faaliyetlere çekilmesinin önlenmesini ve ateistlerin haklarının korunmasını içeren bir yasa taslağı üzerinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi. CNN Türk'te yer alan habere göre, Din İşleri Bakanı Nurlan Ermekbayev ise söz konusu yasanın ülkenin geleceğinin güvenliği için gerekli olduğunu savundu. Ermekbayev'e göre, bu yasa "insanların radikal dini hareketlerden uzak durmasına" yardımcı olacak Daha önce Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in, kadınların yas dönemleri dışında siyah giysiler giymesini yasaklamayı planladığı öğrenilmişti. Bu plan, Nazarbayev'in ''Araplara özgü siyah giysiler giymenin Kazak geleneklerine uymadığı'' yönündeki düşüncesiyle açıklanmıştı.

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