18:41, 18 Haziran 2017 Pazar

Nahçıvan ile ticaret serbest hale geliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Nahçıvan'ı çok özel bir yapıyla ticari anlamda tamamen serbest hale getiriyoruz. Nahçıvan'daki ürünlerin Türkiye'ye girişi, Türkiye'deki ürünlerin Nahçıvan'a girişiyle ilgili bir yapı oluşturuyoruz." dedi.

AK Parti Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Denizli ve Kars arasında gönül köprüsü kurmak amacıyla Kars'a gelen Zeybekci'yi, Kars Harakani Havalimanında Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, kurum müdürleriyle vatandaşlar karşıladı.

Zeybekci, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki tüm illeri ilçeleriyle ziyaret ettiğini ancak Kars'a ilk defa geldiğini söyledi.

Zeybekçi, "Bugün Kars'a gelirken ramazanın bereketiyle güzel haberlerle geldik. Nahçıvan'ı çok özel bir yapıyla ticari anlamda tamamen serbest hale getiriyoruz. Nahçıvan'daki ürünlerin Türkiye'ye girişi, Türkiye'deki ürünlerin Nahçıvan'a girişiyle ilgili bir yapı oluşturuyoruz. Bunun teknik altyapısı oluşturuldu. Şu anda Ekonomi Bakanlığını temsilen orada arkadaşlarımız var, yerleşti. Yani şöyle söyleyeyim, bir şehir gibi Erzurum, Artvin ile alışveriş yapar gibi bir ortam hazırlayacağız. Türk lirasıyla alışveriş yapılacak. Yani buradan satılan ürünlere onlar Türk lirası ödeyecek veya siz aldığınız ürünlere Türk lirası ödeyeceksiniz." dedi

Nahçıvan ile ticaretin Kars'a çok katkı sağlayacağına dikkati çeken Zeybekci, "İlk etapta Nahçıvan ile Kars arasında 100 milyon dolarlık bir ürünü sıfır gümrükle girer hale getiriyoruz. Bu ticareti de Karslılar yapacak. İnşallah bu da ramazan ayında Karslılara hükümetimizin bir müjdesi olsun. Bu ticaret burada üretimi, lojistiği stoklamayı ve bankacılık anlamında da birçok faaliyeti de beraberinde getirecek." ifadesini kullandı.

Zeybekci, sınır ticaretiyle ilgili de yakın gelecekte çalışmalarının olacağını belirterek sınır ticaretlerini yakın zamanda çok aktif hale getireceklerini dile getirdi.