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İran, Suriye'deki DEAŞ karargahlarını vurdu
İran, Suriye'deki DEAŞ karargahlarını vurdu
Foto: Arşiv

İran Devrim Muhafızları’nın, Tahran’da 7 Haziran’da 18 kişinin öldüğü DEAŞ saldırılarına karşılık Suriye’nin Deyr ez Zor kentindeki DEAŞ karargahlarını vurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran Devrim Muhafızlarının, Suriye'nin Deyru'z Zur kentine füze saldırısında bulunduğu bildirildi.

İran Devrim Muhafızları'na ait internet sitesi sepahnews'ten yapılan yazılı açıklamada, Tahran'daki terör saldırılarına misilleme olarak Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyru'z Zur kentine Kermanşah ve Kürdistan eyaletlerinden yerden yere füze atışı yapıldığı duyuruldu.

Başkent Tahran'da 7 Haziran günü İran Meclisi ve devrim önderi Ayetullah Humeyni'nin türbesine silahlı saldırı düzenlenmiş, 5 saldırganla birlikte 23 kişinin öldüğü saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.



İlgili Konular Suriye DEAŞ iran
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