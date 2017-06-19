01:48, 19 Haziran 2017 Pazartesi

Tunceli'de PKK ile çatışmada 1 asker şehit





Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında PKK mensuplarının faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon yapan güvenlik güçleri ile karşılaştıkları teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bölgede, PKK üyelerine yönelik hava destekli operasyonun sürdüğü belirtildi. "YARALI ASKERLERİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR" Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Nazımiye ilçesi mülki sınırlarında icra edilen "Şehit Jandarma Kıdemli Başçavuş Hasan ÖZÜBERK-92" operasyonunda terör örgütü mensubu bir grup ile sıcak temas sağlandığı kaydedildi. Açıklamada, çatışmada 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı, yaralıların Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı.

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