01:54, 19 Haziran 2017 Pazartesi

Fransa'da zafer bir kez daha Macron'un

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'da genel seçimin ikinci turu sandık çıkış anketlerine göre, Mayıs ayında Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'un Cumhuriyetçi Yürüyüş Hareketinin (REM) liderliğindeki ittifak, Ulusal Mecliste çoğunluğu elde etti.

Sandık çıkış anketlerine göre, REM ile Demokrasi Hareketi (MODEM) ittifakı, 361 milletvekilliğini kazanarak 577 sandalyeli Ulusal Mecliste hükümet kuracak çoğunluğu elde etti.

İkinci tur sonuçlarına göre, merkez sağ Cumhuriyetçi Parti (LR) liderliğindeki ittifakın milletvekili sayısı 125'te kalırken Sosyalist Parti (PS) liderliğindeki ittifak ancak 49 milletvekili çıkarabildi.

LE PEN SEÇİLDİ

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Macron’a yenilen aşırı sağcı Marine Le Pen’in liderliğindeki Ulusal Cephe ise ikinci turda 8 sandalye kazandı. Le Pen, bugüne kadar iki kez aday olduğu Hennin-Beaumont bölgesinden yüzde 58 oy alarak, ilk kez seçilmeyi başardı. Ancak Ulusal Cephe, parlamentoda bir grup oluşturmak için gerekli 15 milletvekili sayısına ulaşamadı. Seçim sonucunda Ulusal Meclisteki milletvekilleri önemli bir oranda yenilenirken sandığa gitme oranı ise yüzde 43 ile Fransa Beşinci Cumhuriyet tarihinin en düşük genel seçim katılımı oldu.

CAMBADELİS İSTİFA ETTİ

Bu arada, başarısız sonuçlar alan son iktidar partisi Sosyalist Parti'nin Genel Sekreteri Jean-Christophe Cambadelis istifa ettiğini açıkladı.

Cambadelis, parti merkezinde yaptığı basın açıklamasında sonuçları değerlendirdi.

"Kendi sorumluluğumu sakin ve basit bir şekilde kabul ediyorum." diyen Cambadelis, "Macron'un zaferi tartışılamaz." ifadeleriyle Yürüyüş Hareketi'ni tebrik ederek, bu ağır çoğunluğun Fransa'nın sosyal ve siyasi gerçeklerini yansıtmadığını kaydetti.