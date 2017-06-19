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ABD, Suriye rejimine ait savaş uçağını düşürdü
ABD, Suriye rejimine ait savaş uçağını düşürdü
Foto: Arşiv

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye rejimine ait bir SU-22 savaş uçağını yerel saatle 18.43’te düşürüldüğünü duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye rejimine ait bir SU-22 savaş uçağının, Tabka ilçesinin güneyinde PYD/PKK’nın öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçlerini (SDG) vurması üzerine ABD F/A 18 Super Hornet uçakları tarafından yerel saatle 18.43’te düşürüldüğünü duyurdu. 

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonundan yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 16.30’da Suriye rejimi yanlısı grupların, Tabka ilçesinin güneyinde SDG’nin elinde bulunan Cedin köyüne yönelik saldırı başlattığı ve birçok SDG mensubunu yaraladığı kaydedildi.

Koalisyonun söz konusu ilk saldırıyı alçak uçuş yaparak durdurduğu ifade edilen açıklamada “Rejim yanlısı kuvvetlerin saldırısından sonra koalisyon tansiyonu düşürmek ve ateşi durdurmak üzere ayrışma için kurulu olan kanal üzerinden Rus yetkilileri ile temasa geçti.” denildi. 

Açıklamada, “Saat 18.43’te bir Suriye SU-22 uçağı Tabka’nın güneyinde bulunan SDG kuvvetlerinin çok yakınına bomba bıraktı ve angajman kuralları gereği ve koalisyon ortaklarının kolektif güvenliği için ABD F/A 18E Super Hornet uçakları tarafından derhal düşürüldü.” ifadesi kullanıldı. 

Cedin köyünün Suriye rejimi ile SDG arasında kurulu olan doğu-batı ayrışma bölgesinin iki kilometre kuzeyinde yer aldığı bildirilen açıklamada, koalisyonun rejimle, Rus ve rejim yanlısı kuvvetlerle çatışmak istemediği ancak koalisyonu ve ortaklarını korumak konusunda tereddüt etmeyeceği kaydedildi.

Koalisyonun bölgede DEAŞ ile mücadele etmek üzere Suriye’de bulunduğu ifade edilen açıklamada “Rejim yanlısı kuvvetlerin Suriye’de DEAŞ’a karşı meşru mücadele veren koalisyon destekli kuvvetlere karşı düşmanca niyetleri tolere edilmeyecektir.” vurgusu yapıldı. 



İlgili Konular SU-22 savaş uçağı ABD Suriye
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