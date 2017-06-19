Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 19 Haziran 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/15.00)
2- Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan'da resmi temaslarda bulunacak.
(Atina)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünün beşinci gününe Kızılcahamam Orman Deposu mevkisinden başlıyor.
(Ankara/09.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Paris Havacılık Fuarı'nı ziyaret edecek, ikili temaslarda bulunacak.
(Paris)
2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Şuhut ilçesinde iftar programına katılacak.
(Afyonkarahisar/20.33)
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nda, AB büyükelçilerine Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü ile ilgili bilgilendirme ve sonrasında basın açıklaması yapacak.
(Ankara/16.00)
EKONOMİ
1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (TÜMSİAD) iftar programına iştirak edecek.
(İstanbul/20.47)
2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Rekabet Kurumunun iftar programına katılacak.
(Ankara/20.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakereler başlayacak. AB Komisyonunda yapılacak ilk tur müzakerelere İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis ile AB Başmüzakerecisi Michel Barnier katılacak.
(Brüksel)
2- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
(Riyad)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İsviçre'de UNESCO Genel Direktörü İrina Bokova ile görüşecek, ardından Türkiye'ye iade edilmeden önce Cenevre Üniversitesinde sergilenecek Anadolu kökenli Herakles Lahti'nin ziyarete açılış törenine katılacak.
(Cenevre)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Vilayetler Evi'nde, "Ömer Tuğrul İnançer ile Ruh-u Ramazan" söyleşi programına iştirak edecek.
(Ankara/18.15)
2- A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki son maçında Belarus ile karşılaşacak.
(Hradec Kralove/16.00)
3- Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli olacak.
(Nyon/15.30)
4- Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.
(İstanbul/19.00)
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakereler başlayacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ve Başbakan Zoran Zaev tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun katılımıyla hükümetler arası üçlü zirve gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani’yle görüşecek.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet Ziyareti ve Destimal programına katılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Karadağ'ın 29. üye olarak NATO'ya katılması dolaysıyla tören düzenlenecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi...
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına iştirak edecek.