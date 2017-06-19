10:47, 19 Haziran 2017 Pazartesi

Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı bini aştı





Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 54'e yükseldiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 54'e yükseldiğini bildirdi. DSÖ Twitter hesabından yapılan açıklamada, 27 Nisan'dan bu yana 20 vilayette salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 54'e yükseldiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca ülkede 151 binden fazla şüpheli vaka tespit edildiği kaydedildi. Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

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