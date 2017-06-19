10:51, 19 Haziran 2017 Pazartesi

Aral Denizi'ni kurtarmak için İcra Komitesi kuruldu





Aşkabat’ta Aral Denizi Uluslararası Kurtarma Fonu İcra Komitesi kuruldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 2017-2019 yıllarında Uluslararası Aral Denizi Kurtarma Fonu Başkanlığını üstlenen Türkmenistan’da fon için İcra Komitesi oluşturuldu. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ilgili kararı cuma günü kabine toplantısından sonra imzaladı. Kararnamede İcra Komitesinin kurumsal yapısı ve personel sayısı belirtildi. Aral Denizi Uluslararası Kurtarma Fonu İcra Komitesi Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan hükümetleri arasındaki anlaşma uyarınca faaliyetlerini yürütecektir. İcra Komitesi Aral Gölü çevresindeki durumun iyileştirilmesi, hem de uluslararası kuruluşlar, donör ülkeler ile işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan program ve projelerin uygulanmasını sağlayacak. Türkmen lider çevre ve su diplomasisinin özel önemini vurguladı ve Türkmenistan'ın Aral Denizi Uluslararası Kurtarma Fonu formatında dahil tüm ilgili uluslararası ortaklarıyla işbirliğine bağlılığını yineledi.

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