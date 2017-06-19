Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:50, 19 Haziran 2017 Pazartesi
Orta Asya
10:51, 19 Haziran 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Aral Denizi'ni kurtarmak için İcra Komitesi kuruldu
Aral Denizi'ni kurtarmak için İcra Komitesi kuruldu

Aşkabat’ta Aral Denizi Uluslararası Kurtarma Fonu İcra Komitesi kuruldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

2017-2019 yıllarında Uluslararası Aral Denizi Kurtarma Fonu Başkanlığını üstlenen Türkmenistan’da fon için İcra Komitesi oluşturuldu. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ilgili kararı cuma günü kabine toplantısından sonra imzaladı.

Kararnamede İcra Komitesinin kurumsal yapısı ve personel sayısı belirtildi. Aral Denizi Uluslararası Kurtarma Fonu İcra Komitesi Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan hükümetleri arasındaki anlaşma uyarınca faaliyetlerini yürütecektir.

İcra Komitesi Aral Gölü çevresindeki durumun iyileştirilmesi, hem de uluslararası kuruluşlar, donör ülkeler ile işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan program ve projelerin uygulanmasını sağlayacak.

Türkmen lider çevre ve su diplomasisinin özel önemini vurguladı ve Türkmenistan'ın Aral Denizi Uluslararası Kurtarma Fonu formatında dahil tüm ilgili uluslararası ortaklarıyla işbirliğine bağlılığını yineledi.

 



İlgili Konular Türkmenistan aral denizi Aral Gölü
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Orta Asya Haberleri
AB Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı
AB, Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı

Rusya'ya AB yaptırımları bir yıl daha uzatıldı
Üç ülkenin Katar vatandaşlarına verdiği süre doldu
Üç ülkenin Katar vatandaşlarına verdiği süre doldu

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in, Katar'daki vatandaşlarına geri dönmeleri ve kendi topraklarında yaşayan Katarlılara ülkelerini terk etmeleri için verdiği 14 günlük süre son buldu
Azerbaycan ordusundan geniş kapsamlı tatbikat
Azerbaycan ordusundan geniş kapsamlı tatbikat

Tatbikatta 23 bin asker, 120 tank ve zırhlı araç, 180 çeşit füze ve top sistemi, 30 uçak ve helikopter yer alıyor
Aral Denizi'ni kurtarmak için İcra Komitesi kuruldu
Aral Denizi'ni kurtarmak için İcra Komitesi kuruldu

Aşkabat’ta Aral Denizi Uluslararası Kurtarma Fonu İcra Komitesi kuruldu
Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı bini aştı
Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı bini aştı

Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 54'e yükseldiği bildirildi
Londra'da teravihten çıkan Müslümanlara araçlı saldırı FOTO
Londra'da teravihten çıkan Müslümanlara araçlı saldırı | FOTO

Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınlarında bir kişi, teravih çıkışı aracını Müslümanların üzerine sürdü. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
Kazakistan burkayı yasaklamaya hazırlanıyor
Kazakistan burkayı yasaklamaya hazırlanıyor

Kazakistan'da yetkililer, kadınların kamu alanlarında burka giymesini yasaklayacak bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.
ABD Suriye rejimine ait savaş uçağını düşürdü
ABD, Suriye rejimine ait savaş uçağını düşürdü

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye rejimine ait bir SU-22 savaş uçağını yerel saatle 18.43’te düşürüldüğünü duyurdu
Fransa'da zafer bir kez daha Macron'un
Fransa'da zafer bir kez daha Macron'un

Fransa’da Mayıs ayında Cumhurbaşkanı seçilen Macron, genel seçimlerin ikinci turunda da zorlanmadan istediğini elde etti
İran Suriye'deki DEAŞ karargahlarını vurdu
İran, Suriye'deki DEAŞ karargahlarını vurdu

İran Devrim Muhafızları’nın, Tahran’da 7 Haziran’da 18 kişinin öldüğü DEAŞ saldırılarına karşılık Suriye’nin Deyr ez Zor kentindeki DEAŞ karargahlarını vurdu
Türbülansa giren Çin uçağında 26 kişi yaralandı
Türbülansa giren Çin uçağında 26 kişi yaralandı

Çinli havayolu şirketine ait bir uçağının türbülansa girmesi nedeniyle 26 kişi yaralandı.
Gazze'de abluka karşıtı gösteriler
Gazze'de abluka karşıtı gösteriler

Filistin Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı Bahr, "İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası hayatın her alanını kapsayarak devam ediyor. Abluka her ne kadar şiddetlense de Filistin halkı direnişi terk etmeyecektir" dedi
Grönland'de deprem ve tsunami
Grönland'de deprem ve tsunami

Kuzey Kutbu'ndaki Grönland'in kuzeybatısında 4,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından oluşan tsunamide deniz, Nuugaatsiaq adlı yerleşim yerinde 11 evi yuttu, en az 4 kişi kayboldu
Calais'deki sığınmacı sayısı 600'e ulaştı
Calais'deki sığınmacı sayısı 600'e ulaştı

Bölgedeki sığınmacılar, yatacak yer, tuvalet, banyo ve yiyecek gibi temel insani ihtiyaçlara sahip olmaksızın ormanda yaşamaya çalışıyor
Pakistanlı 2 diplomat kayıp
Pakistanlı 2 diplomat kayıp

Afganistan'da görevli 2 Pakistanlı diplomattan haber alınamıyor
NSU mağdurları Alman devletine dava açtı
NSU mağdurları Alman devletine dava açtı

Şimşek ve Yaşar aileleri, Alman hükümetine, Bavyera ve Thüringen eyaletlerine tazminat davası açtı

Haberler

"Aral gölünün kuruması çağımızın büyük faciasıdır"
quot Aral gölünün kuruması çağımızın büyük faciasıdır quot

BM Genel Sekreteri Guterres Özbekistan'da
BM Genel Sekreteri Guterres Özbekistan'da

Özbekistan ve Tacikistan sınırlarda anlaştı
Özbekistan ve Tacikistan sınırlarda anlaştı

Aral Gölü havzasına turizm yatırımı
Aral Gölü havzasına turizm yatırımı

Çöl olan göl ya da Aral gölü faciası-2
Çöl olan göl ya da Aral gölü faciası-2

Aral Gölü için 2,6 milyar dolar
Aral Gölü için 2 6 milyar dolar

Çöl olan göl ya da Aral gölü faciası-1
Çöl olan göl ya da Aral gölü faciası-1

Kuzey Aral su ile dolmaya başladı
Kuzey Aral su ile dolmaya başladı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 