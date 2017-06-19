10:59, 19 Haziran 2017 Pazartesi

Azerbaycan ordusundan geniş kapsamlı tatbikat



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Tatbikatta 23 bin asker, 120 tank ve zırhlı araç, 180 çeşit füze ve top sistemi, 30 uçak ve helikopter yer alıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Azerbaycan ordusu, 23 bin askerin katıldığı geniş kapsamlı tatbikat başlattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre, geniş kapsamlı tatbikata başlandığı bildirildi. Ordunun savaşa hazırlık durumu ve farklı birliklerin ortak hareket yeteneğinin öğrenilmesi amacıyla düzenlenen tatbikatta, 23 bin asker görev yapıyor. Tatbikatta ayrıca 120 tank ve zırhlı araç, 180 çeşit füze ve top sistemi, 30 uçak ve helikopter, yeni nesil radyoelektronik keşif araçları ve insansız hava araçları da yer alıyor. Tatbikat, 24 Haziran'a kadar devam edecek.

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