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11:50, 19 Haziran 2017 Pazartesi
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11:30, 19 Haziran 2017 Pazartesi

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Son bir haftada 51 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 51 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, 12-19 Haziran'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 33'ü ölü, 8'i teslim, 10'u sağ olmak üzere 51 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığınca, 12-19 Haziran'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 33'ü ölü, 8'i teslim, 10'u sağ olmak üzere 51 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

 



İlgili Konular terör operasyonu PKK operasyonu
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Güncel Haberleri
Son bir haftada 51 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 51 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, 12-19 Haziran'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 33'ü ölü, 8'i teslim, 10'u sağ olmak üzere 51 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
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