11:30, 19 Haziran 2017 Pazartesi

Son bir haftada 51 terörist etkisiz hale getirildi





İçişleri Bakanlığınca, 12-19 Haziran'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 33'ü ölü, 8'i teslim, 10'u sağ olmak üzere 51 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İçişleri Bakanlığınca, 12-19 Haziran'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 33'ü ölü, 8'i teslim, 10'u sağ olmak üzere 51 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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