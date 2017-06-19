Son bir haftada 51 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, 12-19 Haziran'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 33'ü ölü, 8'i teslim, 10'u sağ olmak üzere 51 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca, 12-19 Haziran'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 33'ü ölü, 8'i teslim, 10'u sağ olmak üzere 51 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
Diyarbakır Lice ilçesi Ortaç köyünde PKK'nın karayoluna tuzakladığı yaklaşık 100 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu ile güçlendirilen patlayıcı düzeneği güvenlik güçlerince imha edildi
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 11 ülkenin Locked Martin firmasından almayı planladığı F-35'ler konusunda anlaşma sağlandı
İstanbul'da 40 gün boyunca sabah namazı kılan çocuklara bisiklet hediye edildi.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
Hakkari'de 268 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Nahçıvan'ı çok özel bir yapıyla ticari anlamda tamamen serbest hale getiriyoruz. Nahçıvan'daki ürünlerin Türkiye'ye girişi, Türkiye'deki ürünlerin Nahçıvan'a girişiyle ilgili bir yapı oluşturuyoruz"dedi
Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 20 kaçak yakalandı
UÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı kapsamında üretilen ve marka tescili yaptırılan dondurma raflardaki yerini aldı
Almanya Savunma Bakanı Leyen: "Haziran sonuna kadar DEAŞ karşıtı koalisyonun uçuş planında yer alıyoruz"
LYS soru kitapçığı ve cevap anahtarı, ÖSYM'nin sitesinde açıklandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov ile görüştü
İstanbul Boğazı’nda yunus balığı sürüsünün geçişini izleyen vatandaşlar, yarım saat süren bu sürpriz şovu cep telefonlarıyla kaydetti
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da da öğleden sonra sağnak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceğini açıkladı