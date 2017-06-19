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149 polisin yargılandığı 'Bylock' davasında 5’inci duruşma
149 polisin yargılandığı 'Bylock' davasında 5’inci duruşma

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandığı gerekçesiyle 114’ü tutuklu 149 polisin yargılanmasına devam ediliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandığı iddiasıyla 114’ü tutuklu 149 polisin yargılandığı davanın 5’inci duruşması başladı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 114’ü tutuklu sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada, tutuklu sanıkların savunmaları alınıyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, FETÖ’nün haberleşme programı “ByLock” kullandığı iddiasıyla 114’ü tutuklu 149 emniyet görevlisinin “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.



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