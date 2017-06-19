Güncelleme: 18:20, 19 Haziran 2017 Pazartesi

‘Bylock’ davasının 5'inci duruşması tamamlandı





FETÖ’nün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandığı gerekçesiyle 114’ü tutuklu 149 polisin yargılandığı davanın 5’inci duruşması tamamlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandığı iddiasıyla 114’ü tutuklu 149 polisin yargılandığı davanın duruşması yarına ertelendi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumuları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan ilk duruşmaya, tutukluların da arasında bulunduğu 100'ü aşkın sanık ve avukatları katıldı. Duruşmanın, bu celsesinde 15 tutuklu sanık, savunmasını tamamladı. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, söz konusu şifreli haberleşme programı ByLock’u kullanmadıklarını iddia etti. Mahkeme heyeti, sanık savunmaların tamamlanması için duruşmayı yarına erteledi.

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