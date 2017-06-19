11:53, 19 Haziran 2017 Pazartesi

Türkmenistan’da Kadir Gecesi hürmetine af ilan edildi





Gurbanguli Berdimuhammedov Kadir Gecesi hürmetine hapishanelerdeki bin 29 mahkum hakkında af kararı verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkmen Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov Kadir Gecesi dolayısıyla bin 29 tutukluyu affetti. Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yayınlanan bildiride bu belgenin insanilik ve şefkat ilkelerine dayanarak Türkmen toplumunda ve ailelerde birlik ve dayanışmasını güçlendirmek amacıyla yayınlandığının altı çizildi. Kararname ile güvenlik birimlerine af edilen insanların kısa sürede evlerinde dönüşlerin sağlanması talimatı da verildi. Gurbanguli Berdimuhamedov iller, ilçeler ve şehirler yetkililerine affedilen kişilerin ülkenin gelişmesine katkıda bulunmaları için istihdam edilmesi talimatını da verdi.

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