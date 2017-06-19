Türkmenistan’da Kadir Gecesi hürmetine af ilan edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkmen Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov Kadir Gecesi dolayısıyla bin 29 tutukluyu affetti.
Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yayınlanan bildiride bu belgenin insanilik ve şefkat ilkelerine dayanarak Türkmen toplumunda ve ailelerde birlik ve dayanışmasını güçlendirmek amacıyla yayınlandığının altı çizildi.
Kararname ile güvenlik birimlerine af edilen insanların kısa sürede evlerinde dönüşlerin sağlanması talimatı da verildi.
Gurbanguli Berdimuhamedov iller, ilçeler ve şehirler yetkililerine affedilen kişilerin ülkenin gelişmesine katkıda bulunmaları için istihdam edilmesi talimatını da verdi.
İngiltere'nin, AB'den ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakereler, Brüksel'de başladı
İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 79'a yükseldi
İtalya'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen bir Iraklı sığınmacı gözaltına alındı
Venezuela'da Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'ya karşı kitlesel protesto gösterileri devam ederken bazı insanlar eğlenmeye devam ediyor.
ABD'de Nabra Hassanen isimli bir genç kız, camiden çıktıktan sonra öldürüldü
Gurbanguli Berdimuhammedov Kadir Gecesi hürmetine hapishanelerdeki bin 29 mahkum hakkında af kararı verdi
Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in, Katar'daki vatandaşlarına geri dönmeleri ve kendi topraklarında yaşayan Katarlılara ülkelerini terk etmeleri için verdiği 14 günlük süre son buldu
Tatbikatta 23 bin asker, 120 tank ve zırhlı araç, 180 çeşit füze ve top sistemi, 30 uçak ve helikopter yer alıyor
Aşkabat’ta Aral Denizi Uluslararası Kurtarma Fonu İcra Komitesi kuruldu
Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 54'e yükseldiği bildirildi
Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınlarında bir kişi, teravih çıkışı aracını Müslümanların üzerine sürdü. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
Kazakistan'da yetkililer, kadınların kamu alanlarında burka giymesini yasaklayacak bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye rejimine ait bir SU-22 savaş uçağını yerel saatle 18.43’te düşürüldüğünü duyurdu
Fransa’da Mayıs ayında Cumhurbaşkanı seçilen Macron, genel seçimlerin ikinci turunda da zorlanmadan istediğini elde etti
İran Devrim Muhafızları’nın, Tahran’da 7 Haziran’da 18 kişinin öldüğü DEAŞ saldırılarına karşılık Suriye’nin Deyr ez Zor kentindeki DEAŞ karargahlarını vurdu