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14:00, 19 Haziran 2017 Pazartesi
Latin Amerika
Güncelleme: 12:50, 19 Haziran 2017 Pazartesi

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Zengin Venezuelalılar kaos ortasında suşi keyfinde!
Zengin Venezuelalılar kaos ortasında suşi keyfinde!

Venezuela'da Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'ya karşı kitlesel protesto gösterileri devam ederken bazı insanlar eğlenmeye devam ediyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çoğu Venezuela halkı yiyecek almak için uğraşırken, zenginler hala diskolarda eğlenerek kulüplerde suşi yemeye devam ediyor.

Ülke son zamanlarda yükselen tansiyon sonrası yoksulluk ve siyasi şiddetle karşı karşıya kalabilir, ancak zengin bir azınlık, krizden pek de etkilenmeyecek gibi davranıyor.

Dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olan şiddetin kol gezdiği Caracas'ta bulunan uluslararası Buda Bar gece kulübü gündüz sokakta yoksulluk için gösteri yapan zenginlerin toplanma noktası oldu.

Un ve şeker gibi temel unsurların eksik olduğu ülkede Buddha Bar konukları, orkinos biftekleri, domuz kaburgaları veya balık tacoları sipariş vererek bol keseden ödemelerini yapıyor.

Gece kulübünün sahiplerinden Cristhian Estephan, "Caracas'ta New York, Dubai veya Saint Petersburg'da olduğu gibi iyi vakit geçirebilirsiniz" diyor.

Sekiz adet somon ve karides suşinin 55.700 bolivar ya da ülkenin resmi aylık asgari ücretinin dörtte birinden fazlasına mal olduğu kulüp akşamları dolup taşıyor.

Geçtiğimiz aylarda, Venezuela sokakları göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su manzarası ile doluydu.

2015'te açılan kulübün daimi müşterilerinden Ahisquel, protesto gösterilerine kendisinin katıldığını ancak düzenli olarak kulübe gelmeye de devam ettiğini söylerek, "Gün sonuna kadar taş atıyoruz ve geceleyin buraya geliyoruz. Protestoların ardından dinlenmek için biraz zaman ayırmak iyi olur - ancak hükümet bitene kadar asla rahatlamayacağız" dedi.

SOSYALİST MİLYONERLER

Maduro'dan önceki lider Hugo Chavez'in başlattığı sosyalist "devrim"in ardından birçok zengin Venezuelalı ülkeyi Miami, Los Angeles ya da Madrid için terk etti.

Ancak Venezuela'nın en zengin adamı olan Lorenzo Mendoza ve ülkenin en büyük gıda şirketi olan Polar'ın sahibi gibi bazı zenginleri kalmayı tercih etti.

Bazıları "boli-burjuvalar" olarak biliniyor, Chavez'in "Bolivarcı Devrimi" nden zengin olan şampanya sosyalistleri.

Simon Bolivar Üniversitesi'nden bir sosyolog Colette Capriles, "Venezuela'daki servet, petrol sektörüne bağlı devlet gelirleri tarafından üretiliyor. Devlet bu geliri yeniden dağıtmaktadır. Chavez hükümeti bunu sosyal yardım harcamaları ile en çok ihtiyaç duyanlar için tercih etmiştir. Bu sosyalizm biçimi çok güçlü milyonerler üretti" diyor.

 



İlgili Konular Venezuela
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