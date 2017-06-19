12:47, 19 Haziran 2017 Pazartesi

ABD'de genç kız camiden çıktıktan sonra öldürüldü





ABD'de Nabra Hassanen isimli bir genç kız, camiden çıktıktan sonra öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD'nin Virginia eyaletinde 17 yaşındaki Nabra Hassanen isimli genç kızın, camiden çıktıktan sonra öldürüldüğü bildirildi. The Washington Post'ta yer alan habere göre, sahur sonrası Müslümanların toplandığı alanlardan biri olan ADAMS Center'daki camiden çıkan bir grup genç, aracıyla bölgeden geçen bir adamla tartışma yaşadı. İddiaya göre, elinde beyzbol sopasıyla araçtan inen sürücü Hassasen'e saldırdı. Adamdan kaçan diğer gençler camiye dönerek polisle irtibat kurarken, Hassasen'in cansız bedeni öğleden sonra camiye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir göletin içerisinde bulundu. Cesetle birlikte beyzbol sopasının da bulunduğu belirtildi. ABD polisi, 22 yaşındaki Darwin Martinez Torres'in şüpheli olarak gözaltına alındığını belirtti ve saldırının arkasındaki nedenin ne olduğunun araştırıldığını söyledi.

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