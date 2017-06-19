Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:02, 19 Haziran 2017 Pazartesi
Amerika
12:47, 19 Haziran 2017 Pazartesi

  • Paylaş
ABD'de Müslüman genç kız camiden çıktıktan sonra öldürüldü
ABD'de Müslüman genç kız camiden çıktıktan sonra öldürüldü

ABD'de Nabra Hassanen isimli bir genç kız, camiden çıktıktan sonra öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Virginia eyaletinde 17 yaşındaki Nabra Hassanen isimli genç kızın, camiden çıktıktan sonra öldürüldüğü bildirildi.

The Washington Post'ta yer alan habere göre, sahur sonrası Müslümanların toplandığı alanlardan biri olan ADAMS Center'daki camiden çıkan bir grup genç, aracıyla bölgeden geçen bir adamla tartışma yaşadı.

İddiaya göre, elinde beyzbol sopasıyla araçtan inen sürücü Hassasen'e saldırdı. Adamdan kaçan diğer gençler camiye dönerek polisle irtibat kurarken, Hassasen'in cansız bedeni öğleden sonra camiye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir göletin içerisinde bulundu. Cesetle birlikte beyzbol sopasının da bulunduğu belirtildi.

ABD polisi, 22 yaşındaki Darwin Martinez Torres'in şüpheli olarak gözaltına alındığını belirtti ve saldırının arkasındaki nedenin ne olduğunun araştırıldığını söyledi.

 



İlgili Konular ABD Nabra Hassanen
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Amerika Haberleri
Dünyanın kanayan yarası Mülteci kampları
Dünyanın kanayan yarası: Mülteci kampları

Dünyanın en büyük sığınmacı kampı olma özelliğini taşıyan ve son zamanlarda kapatılması gündemde olan Kenya'daki Dadaab Mülteci Kampında, Somali ve Güney Sudan'daki iç savaşlardan kaçarak gelen yaklaşık 600 binden fazla kişi yaşıyor
Kıtanın parlayan ülkesi Senegal FOTO
Kıtanın parlayan ülkesi Senegal | FOTO

Batı Afrika'nın en huzurlu ülkelerinden Senegal, acılarla dolu sömürgecilik tarihine rağmen bugün gelişme yolunda hızla ilerliyor
Halep'in Mare ilçesine PYD saldırısı
Halep'in Mare ilçesine PYD saldırısı

PYD/PKK'nın Mare'ye düzenlediği saldırılarda 1 sivil öldü, 14 sivil yaralandı
Hindistan'da en alt kasttan cumhurbaşkanı adayı
Hindistan'da en alt kasttan cumhurbaşkanı adayı

Hindistan'da en düşük "dokunulmaz" sayılan Dalit kastından bir avukat iktidar partisi tarafından aday gösterildi
Rusya Suriye'de ABD ile işbirliğini feshetti
Rusya, Suriye'de ABD ile işbirliğini feshetti

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Suriye üzerindeki hava trafiğinin kontrolü için (ABD ile) karşılıklı yapılan anlaşma feshedildi." denildi
Brexit müzakereleri Brüksel'de başladı
Brexit müzakereleri Brüksel'de başladı

İngiltere'nin, AB'den ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakereler, Brüksel'de başladı
Londra'daki büyük yangında ölü sayısı artıyor
Londra'daki büyük yangında ölü sayısı artıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 79'a yükseldi
İtalya'da Iraklı sığınmacı gözaltına alındı
İtalya'da Iraklı sığınmacı gözaltına alındı

İtalya'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen bir Iraklı sığınmacı gözaltına alındı
Zengin Venezuelalılar kaos ortasında suşi keyfinde
Zengin Venezuelalılar kaos ortasında suşi keyfinde!

Venezuela'da Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'ya karşı kitlesel protesto gösterileri devam ederken bazı insanlar eğlenmeye devam ediyor.
ABD'de Müslüman genç kız camiden çıktıktan sonra öldürüldü
ABD'de Müslüman genç kız camiden çıktıktan sonra öldürüldü

ABD'de Nabra Hassanen isimli bir genç kız, camiden çıktıktan sonra öldürüldü
Türkmenistan da Kadir Gecesi hürmetine af ilan edildi
Türkmenistan’da Kadir Gecesi hürmetine af ilan edildi

Gurbanguli Berdimuhammedov Kadir Gecesi hürmetine hapishanelerdeki bin 29 mahkum hakkında af kararı verdi
AB Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı
AB, Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı

Rusya'ya AB yaptırımları bir yıl daha uzatıldı
Üç ülkenin Katar vatandaşlarına verdiği süre doldu
Üç ülkenin Katar vatandaşlarına verdiği süre doldu

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in, Katar'daki vatandaşlarına geri dönmeleri ve kendi topraklarında yaşayan Katarlılara ülkelerini terk etmeleri için verdiği 14 günlük süre son buldu
Azerbaycan ordusundan geniş kapsamlı tatbikat
Azerbaycan ordusundan geniş kapsamlı tatbikat

Tatbikatta 23 bin asker, 120 tank ve zırhlı araç, 180 çeşit füze ve top sistemi, 30 uçak ve helikopter yer alıyor
Aral Denizi'ni kurtarmak için İcra Komitesi kuruldu
Aral Denizi'ni kurtarmak için İcra Komitesi kuruldu

Aşkabat’ta Aral Denizi Uluslararası Kurtarma Fonu İcra Komitesi kuruldu
Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı bini aştı
Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı bini aştı

Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 54'e yükseldiği bildirildi

Haberler

ABD, Suriye rejimine ait savaş uçağını düşürdü
ABD Suriye rejimine ait savaş uçağını düşürdü

Katar: Vesayeti kabul etmeyiz
Katar Vesayeti kabul etmeyiz

Afganistan'da ABD askerlerine saldırı
Afganistan'da ABD askerlerine saldırı

Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği | ANALİZ
Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği ANALİZ

Trump, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü
Trump Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

ABD'de silah firmasının 'İslamofobik' rozetine büyük tepki
ABD'de silah firmasının 'İslamofobik' rozetine büyük tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin 'güvenlik mesajı'na ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin 'güvenlik mesajı'na ilişkin açıklama

Afganistan'da DEAŞ'ın basın sorumlusu öldürüldü
Afganistan'da DEAŞ'ın basın sorumlusu öldürüldü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 