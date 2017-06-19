13:13, 19 Haziran 2017 Pazartesi

Türk askerleri Katar'da Tarık Bin Ziyad üssünde





Tatbikat için Katar'a giden Türk askerleri dün Tarık Bin Ziyad askeri üssünde ilk tatbikatlarını gerçekleştirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkiye ile Katar arasında yapılması planlanan askeri tatbikat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait birlikler dün gece Katar'a ulaştı. AFP'deyer alan habere göre Katar Savunma bakanlığı, ortak askeri tatbikata katılmak için ilk Türk askeri grubunun başkent Doha'ya geldiğini açıkladı. Bakanlık, Pazar günü Tarık bin Ziyad askeri üssünde ilk eğitimlerini gerçekleştirdiklerini belirtti. Uzun zamandır planlanan tatbikatlar, her iki tarafın savunma yeteneklerini güçlendirmeyi, silahlı gruplarla mücadele çabalarını artırmayı ve bölgede istikrarı sürdürmeyi amaçlayan karşılıklı anlaşmanın bir parçası. Bunun yanı sıra TBMM'de Katar'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının konuşlandırılması ve jandarma eğitimi konusundaki iki anlaşmalara ilişkin yasa bu ay başında kabul edilmişti.

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