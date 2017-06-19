Berberoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraza red

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, durdurulan MİT tırlarının görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti.
Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün'ün, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan müvekkilinin tutukluluğuna yaptığı itiraz, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildi.
Mahkeme heyeti, sanık Berberoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin yapılan itirazın reddine karar verdi. Heyetin, gerekçe olarak sanığa verilen hapis cezasının süresini gösterdiği öğrenildi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen hafta yapılan davanın karar duruşmasında, sanık Berberoğlu'nun üzerine yüklenen "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçunu işlediği sabit olmakla beraber, suçun işlenişi biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, sanığın kasta dayalı kusurunun yoğunluğu, sanığın güttüğü amaç ve saik dikkate alınarak müebbet hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.
Cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususları, sanık lehine takdiri hafifletici sebep olarak kabul eden mahkeme, Berberoğlu'nun cezasını 25 yıla indirmişti. Heyet, Berberoğlu'nun HTS kayıtları, Can Dündar'ın kitabında geçen beyanlarıyla işlediğinin sabit olduğu anlaşılan suç üzerine hükmolunan cezasının haddi itibarıyla kaçacağı ve saklanacağı hususunda somut emarelerin bulunması nedeniyle tutuklanmasını da kararlaştırmıştı.
25 yıla mahkum olan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraza mahkemeden red cevabı geldi
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