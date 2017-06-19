13:44, 19 Haziran 2017 Pazartesi

İtalya'da Iraklı sığınmacı gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İtalyan polisi, Pazartesi günü İtalya'da bir saldırı planlamaktan ve göçmen resepsiyon merkezinde saldırı yapmaya teşebbüs ettiğini öne sürdüğü 29 yaşındaki bir Iraklı sığınmacıyı gözaltına aldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Iraklının, Müslüman olmayanların boğazını kesmekle tehdit ettiğini geçen aylarda Manchester'da düzenlenen bir konserde 22 kişiyi öldüren bombacıyı kutladığını öne sürdü. Iraklı sığınmacı güney İtalya'da Crotone'da tutuklandı.

Yakalanan sığınmacı ayrıca, Crotone'daki bir alış merkezinde yaşayan diğer sığınmacıları DEAŞ'a katılmaya ikna etmeye çalışmakla suçlanıyor.

Araştırmacılar tarafından kaydedilen kız kardeşiyle yapılan görüşmede "kutsal savaş" ile savaşmak için Irak'a dönmek istemediğini ancak "kafirlerin boğazlarını kesmeleri gerektiğini" söyleyerek eylemlerini İtalya'da yapmayı tercih ettiğini söylediği iddia edildi.

2015 yılının başından beri radikal örgütlere sempati duyduğundan şüphelenilen yaklaşık 200 kişi ülkeden sınırdışı edildi.