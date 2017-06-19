Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
14:00, 19 Haziran 2017 Pazartesi
Avrupa
13:49, 19 Haziran 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Londra'daki büyük yangında ölü sayısı artıyor
Londra'daki büyük yangında ölü sayısı artıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 79'a yükseldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere’nin başkenti Londra’daki 24 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 79’a çıktığı bildirildi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, başkentin batısındaki Latimer Road semtinde bulunan 24 katlı binada (Grenfell Tower) geçen hafta salı günü çıkan yangında hayatının kaybedenlerin sayısının 79’a ulaştığı ve sadece 5 kişinin kimliklerinin belirlenebildiği belirtildi.

Polis şefi Stuart Cundy, cesetleri binadan çıkartabilmek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek ölü sayısının artabileceğini çünkü kayıp olduğu bilinmeyen kişilerin de yangın sırasında binada olabileceğini kaydetti. 

Cundy, felaket sırasında binadan kaçmayı başarabilenlerin polise bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

Kensington Belediyesine ait 127 daireli sosyal konutta saatler sonra kontrol altına alınan yangındaki kayıpların öldüğü varsayılıyor.

İlk 4 katı ofis ve ortak alanlardan oluşan Grenfell Tower'ın ikametgahlara ayrılan 20 katında, 400 ila 600 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Görgü tanıkları, yangının 4. katında bulunan dairedeki buzdolabının patlaması sonucu başladığını belirtti ancak bu konuda henüz resmi açıklama yapılmadı.



İlgili Konular İngiltere Londra
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Brexit müzakereleri Brüksel'de başladı
Brexit müzakereleri Brüksel'de başladı

İngiltere'nin, AB'den ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakereler, Brüksel'de başladı
Londra'daki büyük yangında ölü sayısı artıyor
Londra'daki büyük yangında ölü sayısı artıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 79'a yükseldi
İtalya'da Iraklı sığınmacı gözaltına alındı
İtalya'da Iraklı sığınmacı gözaltına alındı

İtalya'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen bir Iraklı sığınmacı gözaltına alındı
Zengin Venezuelalılar kaos ortasında suşi keyfinde
Zengin Venezuelalılar kaos ortasında suşi keyfinde!

Venezuela'da Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'ya karşı kitlesel protesto gösterileri devam ederken bazı insanlar eğlenmeye devam ediyor.
ABD'de genç kız camiden çıktıktan sonra öldürüldü
ABD'de genç kız camiden çıktıktan sonra öldürüldü

ABD'de Nabra Hassanen isimli bir genç kız, camiden çıktıktan sonra öldürüldü
Türkmenistan da Kadir Gecesi hürmetine af ilan edildi
Türkmenistan’da Kadir Gecesi hürmetine af ilan edildi

Gurbanguli Berdimuhammedov Kadir Gecesi hürmetine hapishanelerdeki bin 29 mahkum hakkında af kararı verdi
AB Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı
AB, Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı

Rusya'ya AB yaptırımları bir yıl daha uzatıldı
Üç ülkenin Katar vatandaşlarına verdiği süre doldu
Üç ülkenin Katar vatandaşlarına verdiği süre doldu

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in, Katar'daki vatandaşlarına geri dönmeleri ve kendi topraklarında yaşayan Katarlılara ülkelerini terk etmeleri için verdiği 14 günlük süre son buldu
Azerbaycan ordusundan geniş kapsamlı tatbikat
Azerbaycan ordusundan geniş kapsamlı tatbikat

Tatbikatta 23 bin asker, 120 tank ve zırhlı araç, 180 çeşit füze ve top sistemi, 30 uçak ve helikopter yer alıyor
Aral Denizi'ni kurtarmak için İcra Komitesi kuruldu
Aral Denizi'ni kurtarmak için İcra Komitesi kuruldu

Aşkabat’ta Aral Denizi Uluslararası Kurtarma Fonu İcra Komitesi kuruldu
Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı bini aştı
Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı bini aştı

Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 54'e yükseldiği bildirildi
Londra'da teravihten çıkan Müslümanlara araçlı saldırı FOTO
Londra'da teravihten çıkan Müslümanlara araçlı saldırı | FOTO

Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınlarında bir kişi, teravih çıkışı aracını Müslümanların üzerine sürdü. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
Kazakistan burkayı yasaklamaya hazırlanıyor
Kazakistan burkayı yasaklamaya hazırlanıyor

Kazakistan'da yetkililer, kadınların kamu alanlarında burka giymesini yasaklayacak bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.
ABD Suriye rejimine ait savaş uçağını düşürdü
ABD, Suriye rejimine ait savaş uçağını düşürdü

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye rejimine ait bir SU-22 savaş uçağını yerel saatle 18.43’te düşürüldüğünü duyurdu
Fransa'da zafer bir kez daha Macron'un
Fransa'da zafer bir kez daha Macron'un

Fransa’da Mayıs ayında Cumhurbaşkanı seçilen Macron, genel seçimlerin ikinci turunda da zorlanmadan istediğini elde etti
İran Suriye'deki DEAŞ karargahlarını vurdu
İran, Suriye'deki DEAŞ karargahlarını vurdu

İran Devrim Muhafızları’nın, Tahran’da 7 Haziran’da 18 kişinin öldüğü DEAŞ saldırılarına karşılık Suriye’nin Deyr ez Zor kentindeki DEAŞ karargahlarını vurdu

Haberler

Londra'daki yangında bilanço ağırlaşıyor
Londra'daki yangında bilanço ağırlaşıyor

Londra'daki yangında ölü sayısı 30'a yükseldi
Londra'daki yangında ölü sayısı 30'a yükseldi

Londra'daki yangında ölenlerin kimlikleri belli olmaya başladı
Londra'daki yangında ölenlerin kimlikleri belli olmaya başladı

Londra'daki büyük yangında ölü sayısı artıyor
Londra'daki büyük yangında ölü sayısı artıyor

Londra'da 27 katlı binada büyük yangın: 12 ölü | FOTO- VİDEO
Londra'da 27 katlı binada büyük yangın 12 ölü FOTO- VİDEO

İngiltere'de 'Trump gelmesin' tartışmaları
İngiltere'de 'Trump gelmesin' tartışmaları

Londra saldırganlarından ikisinin kimliği açıklandı
Londra saldırganlarından ikisinin kimliği açıklandı

Londra saldırganlarının kimlikleri açıklanacak
Londra saldırganlarının kimlikleri açıklanacak






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 