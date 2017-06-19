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Brexit müzakereleri Brüksel'de başladı
Brexit müzakereleri Brüksel'de başladı

İngiltere'nin, AB'den ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakereler, Brüksel'de başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakereler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı.

İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis ve AB Komisyonunun Başmüzakerecisi Michel Barnier, müzakereler öncesinde AB Komisyonu binasında basın toplantısı düzenledi.

"HEDEFİMİZ NET"

Davis ve Barnier, açıklamalarından önce İngiltere'deki İslamofobik terör saldırısı ve Portekiz'deki yangından dolayı duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Barnier, "Bugün İngiltere'nin kurallara uygun şekilde AB'den ayrılmasının müzakerelerini başlatıyoruz." dedi. Müzakerelerin olumlu bir havada geçmesini dilediğini kaydeden Barnier, hedeflerinin net olduğunu ve öncelikli olarak Brexit'in yol açtığı belirsizliklerin giderilmesi için çaba sarf edeceklerini belirtti.

Başmüzakereci Barnier, müzakerelerde öncelikli ele alınacak hususlar arasında vatandaşların hakları, AB kanunlarından faydalanan tarafların durumları ve özellikle İrlanda bağlamında sınırlar olduğunu ifade etti.

Müzakerelerde önceliklerin ve bir takvimin oluşmasını arzu ettiğini açıklayan Barnier, "Böylelikle ben de AB Konseyine verimli bir şekilde müzakereleri başlattığımızı bildirebilirim." dedi.

"AB İLE BİR SONRAKİ ADIMI ATMAYA GELDİM"

İngiltere'nin Brexit Bakanı Davis de "Bugün Brüksel'e AB ile yeni, derin ve özel bir ortaklığın oluşturulması için bir sonraki adımı atmaya geldim." diye konuştu.

Avrupa'nın zor zamanlardan geçtiği dönemlerde ortak değerlerin önemini daha fazla anladıklarını kaydeden Davis, "Bizi ayrıştıran faktörden çok daha fazla birleştiren faktör var." ifadesini kullandı.

Davis, müzakerelerin zaman zaman zorlu olacağını ancak tüm vatandaşların çıkarına bir sonuç oluşması için yoğun çaba sarf edeceğini söyledi. Müzakerelere olumlu ve yapıcı bir yaklaşımla başladıklarını belirten Davis, "Hem bizim hem de Avrupalı müttefiklerimizin geleceği için güçlü ve özel bir ortaklık inşa edeceğiz." dedi.



İlgili Konular İngiltere Brüksel Brexit müzakereleri
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