Rusya, Suriye'de ABD ile işbirliğini feshetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD öncülüğündeki uluslararası DEAŞ karşıtı koalisyonun Suriye uçağını düşürmesi hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, 'Suriye hava sahasındaki kazaları önleme memorandumu' kapsamında ABD'yle yapılan işbirliğini feshettiğini duyurdu. Bakanlık, ABD'nin saldırıdan önce Rusya ile iletişim kanalını kullanmadığını vurguladı.
Koalisyonun, Rakka'da Suriye ordusuna ait Su-22 savaş uçağının düşürüldüğü operasyon sırasında, havada yaşanabilecek kazaların önlenmesi için Rusya'yla kurulan iletişim kanallarını kullanmadığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı, memorandum kapsamında ABD'yle yürütülen işbirliğinin bugün itibarıyla askıya alındığının altını çizdi.
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