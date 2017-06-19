Nazlı Ilıcak hakim karşısında

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
FETÖ’nün medya ayağına yapılan operasyon kapsamında tutuklanan Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Ahmet Altan ise kendi isteğiyle duruşmaya katılmadı.
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanan ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşangül, ve Yakup Şimşek getirildi. Tutuklu sanık Ahmet Altan'ın duruşmaya SEGBİS ile katılacağı öğrenildi.Tutuksuz sanık Tibet Murad Sanlıman ile firari sanıklar Abdulkerim Balcı, Mehmet Kamış, Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Osman Özsoy, Şemseddin Efe, Tuncay Opçin, Ali Çolak, Bülent Keneş ve Faruk Kardıç, ise duruşmaya gelmedi.
Duruşmaya, aralarında İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, İsveç'in de bulunduğu bir çok ülkenin konsolosluk temsilcileri ile CHP Milletvekili Dursun Çiçek de izleyici olarak katıldı.Duruşma, sanıkların kimlik tespiti ve yoklama işlemleri ile başladı. Bu sırada Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın, ses sisteminde teknik bir arıza olduğunu bu nedenle duruşmaya 14.00'e kadar ara verdiğini söyledi.
Başbakan Yıldırım Atina'da Çipras ile bir araya geldi. Görüşme sonrası liderlere Yunanistan'a kaçan darbeci askerler sorulurken, Çipras Yunan mahkemelerinin kararına saygı duyulması gerektiğini belirtti, Yıldırım ise "Darbeciler ilişkilere darbe vurmasın" dedi.
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanan ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşangül, ve Yakup Şimşek getirild
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