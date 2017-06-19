15:00, 19 Haziran 2017 Pazartesi

Halep'in Mare ilçesine PYD saldırısı





PYD/PKK'nın Mare'ye düzenlediği saldırılarda 1 sivil öldü, 14 sivil yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin Halep'in kuzeyindeki Mare ilçesine karadan karaya atılan füzelerle düzenlediği saldırılarda 1 sivilin öldüğü, 14 sivilin de yaralandığı bildirildi. Mare'deki sivil savunma yetkililerinden Riyad el-Hatib, yaptığı açıklamada, "PYD'nin Mare ilçesine füzelerle düzenlediği saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, çoğunluğu kadın ve çocuk 14 kişi yaralandı." dedi. El-Hatib, "Yaralılar ilçedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bazı yaralıların durumları ağır." diye konuştu. PYD/PKK'nın saldırılarında çok sayıda yerleşim yeri ve iş yerlerinde hasar meydana geldiğini aktaran el-Hatib, sivil savunma ekiplerinin olay yerine giderek füze parçalarını topladığını ve bölgede incelemelerde bulunduğunu söyledi. PYD/PKK'nın, dün Mare'ye düzenlediği saldırılarda aynı aileden biri çocuk 4 kişi ölmüştü, 20 kişi yaralanmıştı. PKK/PYD, zaman zaman muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine ağır silahlarla saldırıyor.

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