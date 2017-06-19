Hindistan'da en alt kasttan cumhurbaşkanı adayı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hindistan'ın iktidar partisi Pazartesi günü, en düşük Dalit kastından bir avukatı olarak aday gösterdi. Yapılan bu hareket, marjinalize olmuş topluluğa ulaşmak için bir girişim olarak görüldü.
71 yaşındaki Ram Nath Kovind'in adaylığı iktidardaki iktidar partisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) tarafından parti başkanı Amit Shah tarafından basın toplantısı düzenlenerek açıklandı. Shah, "Ram Nath Kovind, Dalitler ve diğer geride kalanların durumlarının iyileştirilmesi için her zaman mücadele etti." dedi.
BJP'nin açıklamasında, "Sistemin tamamiyle dışında ve altında kabul edilen en düşük kasta sahip bir Dalit toplumunun fakir bir ailesinde doğan bir kişinin cumhurbaşkanlığı görevi için fikir birliğine sahip olmayı umuyoruz " denildi.
Kovind'in adaylığı, geçtiğimiz yıl Hindistan nüfusunun yaklaşık yüzde 17'sini oluşturan dokunulmayacak kadar pis ve normal insan muamelesi yapılmayan dışlanmış Dalit topluluğunun üyeleri tarafından yapılan büyük protesto gösterilerinin ardından gerçekleşecek.
Kovind seçilirse, 1997-2002 yılları arasında hizmet veren KR Narayanan'ın ardından Hindistan'ın ikinci Dalit cumhurbaşkanı olacak.
Başbakan Narendra Modi sosyal medya üzerinden yaptığı yorumda, Kovind'in "istisnai bir cumhurbaşkanı" olacağını ve "fakir, ezilmiş ve marjinalize edilmiş insanlar için güçlü bir ses olmaya devam edeceğini" ifade etti.
Kongre Partisi liderliğindeki muhalefetin, Perşembe günü ayrı bir aday atayıp atamayacağı ya da Kovind'i destekleyip desteklemeyeceğine karar vereceği bildirildi.
Hindistan'da Yüksek Mahkeme, siyasetçilerin oy kazanmak için dini ya da sosyal sınıfı kullanmalarını yasakladı. Hindistan'da çoğu parti, adaylarını dinlerine ve bağlı oldukları kasta göre seçiyor ve seçim kampanyaları genellikle bu konular üzerinden yürütülüyor.
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