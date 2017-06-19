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Başbakan Yıldırım ve Çipras'tan 'darbeci askerler' sorusuna cevap
Başbakan Yıldırım ve Çipras'tan 'darbeci askerler' sorusuna cevap

Başbakan Yıldırım Atina'da Çipras ile bir araya geldi. Görüşme sonrası liderlere Yunanistan'a kaçan darbeci askerler sorulurken, Çipras Yunan mahkemelerinin kararına saygı duyulması gerektiğini belirtti, Yıldırım ise "Darbeciler ilişkilere darbe vurmasın" dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım, Atina'da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. İki lider görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısına, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında helikopter ile Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin iade talebinin reddedilmesine yönelik karar damga vurdu.

Konuyla ilgili soruyu yanıtlarken "yargı kararına saygı" duyulması gerektiği vurgulayan Çipras, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi Yunanistan'da adaletle yönetim arasında büyük bir ayrım var. Biz mahkeme kararlarına katılsak da katılmasak da saygı göstermek zorundayız. Yunan yargısı bir karar verdi ve saygı göstermek zorundayız. İltica başvurusu süreci tamamlanmadı. Şunu açık bir şekilde söyleyebiliriz; söz konusu bir taleple ilgili bir kriz söz konusu değil. Türkiye'de demokratik kurumlara yönelik bir girişimde bulunuldu biz darbecilerin karşısında yer aldık. Biz darbecilerin ülkemizde kabul görebilecek kişiler olmadığını beyan ettik olaydan hemen sonra. Bu siyasi bir görüştür. Bizim Türkiye ile yaptığımız işbirliği çok önemli." 

"DARBECİLER İLİŞKİLERE DARBE VURMASIN"

"Darbecilerin iadesini arzu ettiklerini" söyleyen Yıldırım ise, "Yargı ile idarenin işleri her ülkede ayrıdır. Biz de bunu söylüyoruz. Fakat Türkiye hakikaten zor günler geçirdi. Hukukun verdiği karara tabii ki saygılıyız ama istiyoruz ki darbeciler Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere darbe vurmasın" diye konuştu. 

İKİ LİDERDEN DİYALOG VURGUSU

Görüşmede Ege Denizi'nde son dönemde yaşanan ihlaller de gündeme geldi. Konuyla ilgili iki lider de "diyalog" vurgusu yaptı. 

"Ege bölgede bir istikrar denizi olmalı" diyen Çipras, "Bunun için iradeli bir tutum sergilemek zorundayız. Sayın Başbakan ile önümüzdeki dönemde irtibat halinde olmayı kararlaştırdık. Gerginlikleri ortaya çıkmadan önlemek konusunda anlaşmaya vardık" ifadelerini kullandı.

"UZLAŞMA ZEMİNİ VAR"

Başbakan Yıldırım'dan da benzer açıklamalar geldi. Ege'de ihlaller tek taraflı olmadığını karşılıklı olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bunları asgari düzeye indirmeyi amaçlıyoruz. Bunun yolu da doğrudan iletişim. Zaman zaman karşılıklı biz görüşeceğiz. Danışman ve bakanlarımız da bu konuda çalışacak. Askeri yetkililer de bir araya gelerek bu konuda ortak akıl arayacaklar. Bu zeminin varolduğunu gördüm." 

"KIBRIS'TA ÇÖZÜM BÖLGE İSTİKRARI İÇİN ÖNEMLİ"

İki liderin Kıbrıs'taki çözüm sürecine yönelik değerlendirmeleri ise şu şekilde oldu:

Çipras: Kıbrıs'taki çözüm sürecine yönelik ise şunları söyledi: Kıbrıs'ta adil ve kalıcı çözüm her zamankinden önemli hale geldi. Bu konu bölge istikrarı konusunda da önemli. BM kararları çerçevesinde bu soruna bir çözüm bulunması gerektiğini düşünüyoruz.

Yıldırım: Kıbrıs konusu iki ülke için de çözülmesi gereken bir meseledir. Çözüm konusunda Çipras'ın da bizim de olumlu düşünceler içerisinde olduğunu ifade etmek isterim. Çözüm adil olmalı. AB-Türkiye ilişkileri bakımından çözümün gereken garantileri temin etmesi gerekiyor. Bu konuda da daha çok birlikte çalışma ihtiyacı olduğunu da konuşma fırsatı bulduk.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Türkiye ve Yunanistan olarak ortak bir coğrafyayı paylaşıyoruz. Coğrafya kaderdir. O bakımdan ayrıştığımız konuları değil anlaştığımız konuları daha öncelikli olarak ele alarak iki ülke arasındaki ilişkileri ileri taşımak ekonomi, yatırım ve turizm olarak yeni boyutlar kazandırmak çok daha faydalı olacaktır. Sorunları görmezden gelemeyiz. Sorunların çözüm yolu kazan kazan prensibine göre olmalı. İki komşuya yakışır bir şekilde aramızdaki meseleleri konuşmalı ve çözüm üretmeliyiz. Türkiye AB'ye tam üyelik sürecinde olan bir ülke. Yunanistan'ın hep yapıcı bir tutumda olduğunu biliyor ve teşekkür ediyoruz. 

"TÜRKİYE YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYOR"

Son 1 yılda Türkiye önemli olaylar yaşadı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Avrupalı bazı dostlarımız beklediğimiz tepkiyi göstermediler. Artık bunlar geride kaldı. Türkiye ve AB yeni bir vizyonla yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Geçen yıl 18 Mart'ta imzaladığımız AB-Türkiye arasındaki anlaşma aslında çok ciddi br heyecan oluşturmuştu. Vizelerin kaldırılması, göçmen sorununun çözüme kavuşturulması ve Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 3 milyon mülteci için mali destek... Anlaşma kısa sürede akamete uğradı.

"AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'DAN GEÇER"

Buna rağmen göç meselesinin Avrupa için ülkemiz ve Yunanistan için önemli olduğu bilinciyle biz ana karadan geçişi kontrol altına aldık. Temennimiz ve beklentimiz AB'nin bundan sonra anlaşmanın geri kalan kısımlarını yürürlüğe koymasıdır. Çipras'ın olumlu katkısını da ifade etmek isterim. Terör konusunu da konuştuk, terör insanlığın başının belasıdır. Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye ve Yunanistan'dan geçtiğini söyleyebiliriz. AB bu gerçeği daha iyi görmesi ve ilişkilerimizi ona göre ele alması gerektiğini düşünüyoruz.

AB'YE VİZE MUAFİYETİ ÇAĞRISI

Geçen yıl Türkiye'den Yunanistan'a 800 bin ziyaret olmuştur. Gerçek potansiyel bunun da çok üzerinde. Adalara giriş-gelişleri Schengen sistemi içerisinde esnetilebilirse bu turizm faaliyetlerinin hızlı bir şekilde artabileceğini düşünüyorum. Belki bu işin en güzel yolu AB'nin geçen yıl söz verdiği vize muhafiyetini öncelikli olarak hayata geçirmesiyle mümkündür. AB-Türkiye ilişkilerinde yeni bir boyut için birlik bu konuya öncelik verebilir."



İlgili Konular Türkiye 15 Temmuz darbe girişimi AK Parti Binali Yıldırım Çipras Yunanistan Türkiye Yunanistan
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