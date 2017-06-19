Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:57, 19 Haziran 2017 Pazartesi
Orta Asya
15:47, 19 Haziran 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Nijerya'da 5 ayrı intihar saldırısı: 16 ölü
Nijerya'da 5 ayrı intihar saldırısı: 16 ölü

Borno eyaletine bağlı Maiduguri kentinde farklı noktalarda Boko Haram üyelerince 5 ayrı intihar saldırısı düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram üyelerinin gerçekleştirdiği beş ayrı intihar saldırısında toplam 16 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Maiduguri kentinde değişik noktalarda Boko Haram militanlarınca 5 ayrı intihar saldırısı düzenlendi, saldırılarda 16 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA) yetkilisi Abdulkadir İbrahim, yaptığı açıklamada, olay yerine geldiklerinde 12 kişinin cesedini bulduklarını, yaralılardan 4'ünün ise daha sonra öldüğünü belirtti. İbrahim, intihar eylemcilerinin tamamının kadın olduğunu söyledi.

İbrahim, iki hafta önce aynı kentte terör örgütünün silahlı saldırısında da 10 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından, 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.



İlgili Konular nijerya boko haram
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Orta Asya Haberleri
AB'den Körfez krizine çözüm çağrısı
AB'den Körfez krizine çözüm çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Körfez'de iş birliği dışında başka bir alternatif yok. "Körfez ülkeleri, hiçbir ön koşul sunmadan Kuveyt'in öncülüğündeki arabuluculuk çalışmalarına destek vermeli" açıklaması yaptı
Paris Cumhurbaşkanlığı sarayı kapatıldı
Paris Cumhurbaşkanlığı sarayı kapatıldı

Paris Şanzelize'de alev alan bir araç sebebiyle cumhurbaşkanlığı sarayı kapatıldı
Polonya'dan Kudüs'e at sırtında hac yolculuğu
Polonya'dan Kudüs'e at sırtında hac yolculuğu

Hac görevini yerine getirmek için atı ile 7 ay önce Polonya'dan yola çıkan Bergier, Çanakkale'ye ulaştı
Katar'dan masaya oturmak için yaptırım şartı
Katar'dan masaya oturmak için yaptırım şartı

Katar Dışişleri Bakanı Sani, kendilerine yönelik yaptırımlar kaldırılmadan Körfez ülkeleriyle masaya oturmayacaklarını açıkladı.
İsrail Gazze nin elektriğini 8 megavat daha kıstı
İsrail, Gazze’nin elektriğini 8 megavat daha kıstı

İsrail’in Gazze’ye elektrik arzını 8 megavat daha düşürdüğü bildirildi
Afganistan'da Taliban askerlere saldırdı 4 ölü
Afganistan'da Taliban askerlere saldırdı: 4 ölü

Sar-i Pul'un Balgali bölgesindeki nehirden su almaya çalışırken Taliban'ın saldırısına uğrayan Afgan askerlerinden dördü hayatını kaybetti
El-Ezher'den Londra saldırısına kınama
El-Ezher'den Londra saldırısına kınama

El- Ezher Üniversitesi Londra'da teravih namazından çıkan Müslümanlara yapılan saldırıyı kınadı
Nijerya'da 5 ayrı intihar saldırısı 16 ölü
Nijerya'da 5 ayrı intihar saldırısı: 16 ölü

Borno eyaletine bağlı Maiduguri kentinde farklı noktalarda Boko Haram üyelerince 5 ayrı intihar saldırısı düzenlendi
Dünyanın kanayan yarası Mülteci kampları
Dünyanın kanayan yarası: Mülteci kampları

Dünyanın en büyük sığınmacı kampı olma özelliğini taşıyan ve son zamanlarda kapatılması gündemde olan Kenya'daki Dadaab Mülteci Kampında, Somali ve Güney Sudan'daki iç savaşlardan kaçarak gelen yaklaşık 600 binden fazla kişi yaşıyor
Kıtanın parlayan ülkesi Senegal FOTO
Kıtanın parlayan ülkesi Senegal | FOTO

Batı Afrika'nın en huzurlu ülkelerinden Senegal, acılarla dolu sömürgecilik tarihine rağmen bugün gelişme yolunda hızla ilerliyor
Halep'in Mare ilçesine PYD saldırısı
Halep'in Mare ilçesine PYD saldırısı

PYD/PKK'nın Mare'ye düzenlediği saldırılarda 1 sivil öldü, 14 sivil yaralandı
Hindistan'da en alt kasttan cumhurbaşkanı adayı
Hindistan'da en alt kasttan cumhurbaşkanı adayı

Hindistan'da en düşük "dokunulmaz" sayılan Dalit kastından bir avukat iktidar partisi tarafından aday gösterildi
Rusya Suriye'de ABD ile işbirliğini feshetti
Rusya, Suriye'de ABD ile işbirliğini feshetti

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Suriye üzerindeki hava trafiğinin kontrolü için (ABD ile) karşılıklı yapılan anlaşma feshedildi." denildi
Brexit müzakereleri Brüksel'de başladı
Brexit müzakereleri Brüksel'de başladı

İngiltere'nin, AB'den ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakereler, Brüksel'de başladı
Londra'daki büyük yangında ölü sayısı artıyor
Londra'daki büyük yangında ölü sayısı artıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 79'a yükseldi
İtalya'da Iraklı sığınmacı gözaltına alındı
İtalya'da Iraklı sığınmacı gözaltına alındı

İtalya'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen bir Iraklı sığınmacı gözaltına alındı

Haberler

Chibok kızlarından biri Boko Haram'dan kaçtı
Chibok kızlarından biri Boko Haram'dan kaçtı

Köye inen Boko Haram'la çatışma: 18 ölü
Köye inen Boko Haram'la çatışma 18 ölü

Nijerya'da Boko Haram saldırısı
Nijerya'da Boko Haram saldırısı

Boko Haram üyeleri teslim oldu
Boko Haram üyeleri teslim oldu

Boko Haram üyesi 40 yabancı uyruklu yakalandı
Boko Haram üyesi 40 yabancı uyruklu yakalandı

Nijerya'da Boko Haram operasyonu
Nijerya'da Boko Haram operasyonu

Nijerya'da terör mağdurları bayramda buluştu
Nijerya'da terör mağdurları bayramda buluştu

Nijerya'da kaçırılan kız öğrencilerden biri daha bulundu
Nijerya'da kaçırılan kız öğrencilerden biri daha bulundu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 