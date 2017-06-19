15:47, 19 Haziran 2017 Pazartesi

Nijerya'da 5 ayrı intihar saldırısı: 16 ölü





Borno eyaletine bağlı Maiduguri kentinde farklı noktalarda Boko Haram üyelerince 5 ayrı intihar saldırısı düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Nijerya'da terör örgütü Boko Haram üyelerinin gerçekleştirdiği beş ayrı intihar saldırısında toplam 16 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Ulusal medyada yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Maiduguri kentinde değişik noktalarda Boko Haram militanlarınca 5 ayrı intihar saldırısı düzenlendi, saldırılarda 16 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA) yetkilisi Abdulkadir İbrahim, yaptığı açıklamada, olay yerine geldiklerinde 12 kişinin cesedini bulduklarını, yaralılardan 4'ünün ise daha sonra öldüğünü belirtti. İbrahim, intihar eylemcilerinin tamamının kadın olduğunu söyledi. İbrahim, iki hafta önce aynı kentte terör örgütünün silahlı saldırısında da 10 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından, 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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