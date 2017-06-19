16:10, 19 Haziran 2017 Pazartesi

El-Ezher'den Londra saldırısına kınama





El- Ezher Üniversitesi Londra'da teravih namazından çıkan Müslümanlara yapılan saldırıyı kınadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mısır El-Ezher Üniversitesi, Pazartesi günü Londra'daki bir caminin yakınındaki "günahkâr" terör saldırısını kınadı ve Batılı ülkeleri İslamofobiye karşı adım atmaya çağırdı. "El-Ezher, bu terörist, ırkçı, günahkâr eylemi reddettiğini ve Batı ülkelerinde İslamofobya olgusunun sınırlandırılması için tüm ihtiyati tedbirleri almaya çağırdığını" belirtti. 48 yaşındaki bir şoför, Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınlarında bir minibüsü teravih namazından çıkan Müslüman bir grubun üzerine sürerek bir kişinin ölmesine 10 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu.

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