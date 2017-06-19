16:27, 19 Haziran 2017 Pazartesi

Afganistan'da Taliban askerlere saldırdı: 4 ölü





Sar-i Pul'un Balgali bölgesindeki nehirden su almaya çalışırken Taliban'ın saldırısına uğrayan Afgan askerlerinden dördü hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Taliban üyelerinin, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde askerlere yönelik düzenlediği silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti. Sar-i Pul Valiliği sözcüsü Zabihullah Amani yaptığı açıklamada, askerlerin, karakoldan çıkarak Sar-i Pul'un Balgali bölgesindeki nehirden su almaya çalışırken Taliban'ın saldırısına uğradığını söyledi. Saldırıda 4 askerin öldüğünü kaydeden Amani, saldırganların askerlerin aracını da alarak olay yerinden uzaklaştığını belirtti. Taliban, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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