İsrail, Gazze’nin elektriğini 8 megavat daha kıstı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Gazze’deki Enerji Kurumu, İsrail’in Gazze’ye elektrik arzını 8 megavat daha düşürdüğünü duyurdu.
Hamas tarafından yönetilen Gazze Enerji Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail işgal gücü, Gazze’nin elektrik ihtiyacını 8 megavat daha kıstı.” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, “İsrail’in bu adımı, Ramallah’taki Filistin Hükümeti’nin talebi üzerine Gazze’nin tamamen elektriksiz bırakılmasının ilk adımıdır.” denildi.
Ciddi elektrik krizinin yaşandığı ve bunun büyük sorunlara yol açacağı uyarısı yapılan açıklamada, İsrail ve diğer tarafların, elektrik sorununun yaratacağı krizin sorumluluğunu almaya hazır olması gerektiği belirtildi.
Filistin yönetimi daha önce, İsrail'den alınan elektrik için tahsis edilen aylık ödenekte yüzde 30'luk kesintiye gitme kararı almıştı. İsrail hükümeti de bunun ardından Gazze'ye verilen elektriği kısma kararı almıştı.
İsrail, elektrik santralinde geçen nisan ayında üretimin durmasının ardından Gazze'nin tek enerji kaynağı haline gelmişti. İsrail halihazırda Gazze'nin 450 megavat olan elektrik ihtiyacının 120 megavatını karşılıyor.
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İsrail’in Gazze’ye elektrik arzını 8 megavat daha düşürdüğü bildirildi
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