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17:57, 19 Haziran 2017 Pazartesi
Ortadoğu
16:46, 19 Haziran 2017 Pazartesi

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Katar'dan masaya oturmak için yaptırım şartı
Katar'dan masaya oturmak için yaptırım şartı

Katar Dışişleri Bakanı Sani, kendilerine yönelik yaptırımlar kaldırılmadan Körfez ülkeleriyle masaya oturmayacaklarını açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Al-Sani yaptığı açıklamada, "Katar abluka altındayken, pazarlık yapmayacağız. Pazarlıklara başlamak için ablukayı kaldırmak zorundalar." ifadelerini kullandı.

Katar'ın henüz Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'den herhangi bir talep almadığını söyleyen Al-Sani, Al Jazeera'nın geleceği dahil Katar'ın içişlerinin pazarlık konusu olamayacağını belirtti.

TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdurrahman Al Sani, 'Kriz devam ettiği sürece; Katar Türkiye, Kuveyt ve Umman'a güvenmeyi sürdürecektir' diye konuştu.

Arap ülkeleriyle pazarlığa oturmayacaklarının altını çizen Katar Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan, BAE ve Oman'dan herhangi bir talep almadıklarını da belirtti. Pazarlıkların başlamasını için Katar'a uygulanan ablukanın kaldırılması gerektiğini ifade eden Sani, "Türkiye, Kuveyt ve Umman'a bağlı olan bir yedek planımız bulunuyor. İran da hava ulaşımı için bize destek olmaya devam ediyor" diye konuştu.

 



İlgili Konular katar krizi Katar
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