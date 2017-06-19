16:46, 19 Haziran 2017 Pazartesi

Katar'dan masaya oturmak için yaptırım şartı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Al-Sani yaptığı açıklamada, "Katar abluka altındayken, pazarlık yapmayacağız. Pazarlıklara başlamak için ablukayı kaldırmak zorundalar." ifadelerini kullandı.

Katar'ın henüz Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'den herhangi bir talep almadığını söyleyen Al-Sani, Al Jazeera'nın geleceği dahil Katar'ın içişlerinin pazarlık konusu olamayacağını belirtti.

TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdurrahman Al Sani, 'Kriz devam ettiği sürece; Katar Türkiye, Kuveyt ve Umman'a güvenmeyi sürdürecektir' diye konuştu.

Arap ülkeleriyle pazarlığa oturmayacaklarının altını çizen Katar Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan, BAE ve Oman'dan herhangi bir talep almadıklarını da belirtti. Pazarlıkların başlamasını için Katar'a uygulanan ablukanın kaldırılması gerektiğini ifade eden Sani, "Türkiye, Kuveyt ve Umman'a bağlı olan bir yedek planımız bulunuyor. İran da hava ulaşımı için bize destek olmaya devam ediyor" diye konuştu.