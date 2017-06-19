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Lice'den acı haber, bir şehit
Lice'den acı haber, bir şehit
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Diyarbakır Lice'de çıkan çatışma sonucu 1 askerimiz şehit oldu ve 1 asker yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Diyarbakır'ın 6 ilçesi ve 104 köyünü kapsayan operasyon kapsamında Lice'nin Dibek köyü kırsalında bugün PKK'lılarla çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Kentin 6 ilçesi ve 104 köyünü kapsayan 1528 kilometre karelik alanda 28 Mayıs'ta baaşlatılan 'Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan' Müşterek Birlik Operasyonu kapsamında bugün saat 14.30 sıralarında Lice ilçesi Dibek köyü kırsalında PKK'lılarla sıcak temas sağlandı. Açılan ilk ateşte 1'i ağır 3 asker yaralandı. Bölgede çatışma devam ederken, yaralanan askerler helikopterle Selahaddini Eyyubi Devlet Hastanesi ek binasına getirilerek tedaviye alındı. Ancak yaralı bir uzman çavuş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



İlgili Konular Diyarbakır PKK
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