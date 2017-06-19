16:58, 19 Haziran 2017 Pazartesi

Lice'den acı haber, bir şehit



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Diyarbakır Lice'de çıkan çatışma sonucu 1 askerimiz şehit oldu ve 1 asker yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Diyarbakır'ın 6 ilçesi ve 104 köyünü kapsayan operasyon kapsamında Lice'nin Dibek köyü kırsalında bugün PKK'lılarla çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Kentin 6 ilçesi ve 104 köyünü kapsayan 1528 kilometre karelik alanda 28 Mayıs'ta baaşlatılan 'Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan' Müşterek Birlik Operasyonu kapsamında bugün saat 14.30 sıralarında Lice ilçesi Dibek köyü kırsalında PKK'lılarla sıcak temas sağlandı. Açılan ilk ateşte 1'i ağır 3 asker yaralandı. Bölgede çatışma devam ederken, yaralanan askerler helikopterle Selahaddini Eyyubi Devlet Hastanesi ek binasına getirilerek tedaviye alındı. Ancak yaralı bir uzman çavuş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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