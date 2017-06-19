Polonya'dan Kudüs'e at sırtında hac yolculuğu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Polonyalı Kristian Bergier, hac için 7 ay önce atlarıyla çıktığı Kudüs yolunda Çanakkale'ye ulaştı.
Bergier (32) yaptığı açıklamada, hamile eşini Polonya'da bırakıp, yanına aldığı giysileri ve 2 atı ile hac vazifesini yerine getirmek için Kudüs'e doğru yola çıktığını söyledi.
Sırasıyla Slovakya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan'a uğradığını anlatan şehir planlamacısı mühendis Bergier, Türkiye'ye Edirne'den giriş yaptığını söyledi.
İran üzerinden Kudüs'e ulaşmak istediğini anlatan Bergier, şöyle konuştu:
"Eşim ben yola çıktığımda yani 7 ay önce 5 aylık hamileydi. Doğum yaptı. Doğum haberini Bulgaristan'dayken öğrendim. 3 yaşında bir oğlum vardı, şimdi bir de kızım oldu, çok sevindim. Kutsal bir yolda çok önemli bir haber almış oldum. Bu görev biz Hristiyanlar için kutsal bir görev. Aynısı Müslümanlıkta da var. Hac vazifemi yerine getirmek istiyorum. Yanıma giysilerimi ve iki atımı alıp yola çıktım. Yolculuk sıkıntısız gidiyor. Türkiye'yi çok sevdim. Şu anki rotama göre ilk önce Suriye'ye gideceğim. Eğer Suriye'den geçişime izin vermezlerse İran üzerinden Kudüs'e ulaşmak istiyorum. Biraz uzun olacak ama yapabilecek pek bir şey yok."
Polonyalı Bergier, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinden geçtiği sırada rastladığı Uğur Akkılıç ile arkadaş olduğunu ve burada iki gün konakladığını da sözlerine ekledi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Körfez'de iş birliği dışında başka bir alternatif yok. "Körfez ülkeleri, hiçbir ön koşul sunmadan Kuveyt'in öncülüğündeki arabuluculuk çalışmalarına destek vermeli" açıklaması yaptı
Paris Şanzelize'de alev alan bir araç sebebiyle cumhurbaşkanlığı sarayı kapatıldı
Hac görevini yerine getirmek için atı ile 7 ay önce Polonya'dan yola çıkan Bergier, Çanakkale'ye ulaştı
Katar Dışişleri Bakanı Sani, kendilerine yönelik yaptırımlar kaldırılmadan Körfez ülkeleriyle masaya oturmayacaklarını açıkladı.
İsrail’in Gazze’ye elektrik arzını 8 megavat daha düşürdüğü bildirildi
Sar-i Pul'un Balgali bölgesindeki nehirden su almaya çalışırken Taliban'ın saldırısına uğrayan Afgan askerlerinden dördü hayatını kaybetti
El- Ezher Üniversitesi Londra'da teravih namazından çıkan Müslümanlara yapılan saldırıyı kınadı
Borno eyaletine bağlı Maiduguri kentinde farklı noktalarda Boko Haram üyelerince 5 ayrı intihar saldırısı düzenlendi
Dünyanın en büyük sığınmacı kampı olma özelliğini taşıyan ve son zamanlarda kapatılması gündemde olan Kenya'daki Dadaab Mülteci Kampında, Somali ve Güney Sudan'daki iç savaşlardan kaçarak gelen yaklaşık 600 binden fazla kişi yaşıyor
Batı Afrika'nın en huzurlu ülkelerinden Senegal, acılarla dolu sömürgecilik tarihine rağmen bugün gelişme yolunda hızla ilerliyor
PYD/PKK'nın Mare'ye düzenlediği saldırılarda 1 sivil öldü, 14 sivil yaralandı
Hindistan'da en düşük "dokunulmaz" sayılan Dalit kastından bir avukat iktidar partisi tarafından aday gösterildi
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Suriye üzerindeki hava trafiğinin kontrolü için (ABD ile) karşılıklı yapılan anlaşma feshedildi." denildi
İngiltere'nin, AB'den ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakereler, Brüksel'de başladı
İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 79'a yükseldi
İtalya'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen bir Iraklı sığınmacı gözaltına alındı