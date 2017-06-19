17:20, 19 Haziran 2017 Pazartesi

Paris Cumhurbaşkanlığı sarayı kapatıldı





Paris Şanzelize'de alev alan bir araç sebebiyle cumhurbaşkanlığı sarayı kapatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Paris polisinden yapılan açıklamada Şanzelize'de bir bölge kordona alınarak halka bölgeden uzak durması çağrısı yapıldı. Görgü tanıkları bölgede bir aracın alev aldığını gördüklerini ifade etti. Bir şüphelinin aracını polis aracının üzerine doğru sürdüğü, polisler tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Olayın ardından cumhurbaşkanlığı sarayı kapatıldı. Olayda hiçkimse yaralanmazken şoför polis tarafından yakalandı. Şoförün bu hareketi bilinçli mi bilinçsiz mi yaptığı konusu ise hala belirsiz.

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