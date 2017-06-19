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Paris'te terör saldırısı paniği
Paris'te terör saldırısı paniği

Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü Champs Elysees meydanında akşam saatlerinde kısa süreli terör saldırısı paniği yaşandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü Champs Elysees meydanında akşam saatlerinde kısa süreli terör saldırısı paniği yaşandı.

Champs Elysees meydanında, bir sürücünün, aracıyla bir jandarma minibüsüne çarpmasının ardından güvenlik güçleri alarma geçti.

BFM televizyon kanalının polis kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, jandarma aracına çarpan otomobilin alev aldığı ve sürücünün üzerinden silah çıktığı duyuruldu.

Haberde, sürücünün bilinçli olarak jandarma minibüsüne çarptığı ifade edildi.

Paris'te 13 Kasım 2015'te meydana gelen terör saldırılarının ardından ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Geçen 14 Temmuz'da Nice kentinde düzenlenen ve 86 kişinini hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından OHAL uygulamasının yeniden uzatılması kararlaştırılmıştı.

Paris'in Champs Elysees Caddesi'nde Türkiye'nin Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin önünde nisan ayında düzenlenen saldırıda bir polis hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmıştı. Saldırgan olay sırasında öldürülmüştü. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.



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