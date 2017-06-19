'Yüzen adalar'a Ramazanda yoğun ilgi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde "yüzen adalar"ın bulunduğu Çat Barajı kıyıları, Ramazanda vatandaşların iftar yapmak için ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor.
Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği yüzen adaları vatandaşlar, Ramazanda iftar sofralarını kurmak için tercih ediyor.
Özellikle Malatya ve Adıyaman'dan barajın kıyısına gelen vatandaşlar, evlerinde ya da mangalda hazırladıkları yemeklerle eşsiz manzara karşısında oruçlarını açıyor.
Çelikhan Kaymakamı Adem Kaya yaptığı açıklamada, yüzen adaların, Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir yapıya sahip bulunduğunu söyledi.
Yüzen adaların eşsiz güzelliğinin görülmesi gerektiğini ifade eden Kaya, bölgenin 3 bin yılda hafif torf malzemesinden oluştuğunu belirtti.
Yüzen adaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tabiat varlığı olarak tescillendiğini hatırlatan Kaya,"Yüzen adalarımızın belirli yerlerde zarar gördüğünü gördük. Yanma yapıyordu ve karaya oturma oluyordu. Biz de bu adaları koruma altına alabilmek için üç sene önce bir proje yaptık. Bu proje kapsamında bir keşif yapıldı. En fazla karaya oturan noktalar tespit edildi. Bunların karaya oturmaması ve zarar görmemesi için dubalama yöntemiyle üç farklı noktada halatlar çekilerek bunların karaya vurmasını engelledik. Barajımızda adalar, rüzgarla hareket ettiği için dubalara dokunuyor ve tekrar yüzer hale geliyor. Canlılığını koruyan bir yapısı var." diye konuştu.
Kaya, adaların kışın yeşilliğinin söndüğünü yazın ise yeşillenen bir yapıya büründüğünü aktararak, Çat Barajı'nın kenarına sosyal tesis inşa ettiklerini belirtti.
Yüzen adaları daha iyi tanıtmak istediklerini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:
"İnsanlar yüzen adalarımızı gezmeye geldiği zaman baraj kenarına inşa ettiğimiz sosyal tesisimizde bir seyir keyfi yaşayabilir. İnsanlarımız adalara Ramazanda da yoğun ilgi gösteriyor çünkü bölgedeki bütün illere nazaran serin bir ilçemiz var. Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'ya göre rakımımız bin 430'larda. İnsanlar ramazanda serin bir yer aradığı zaman ilçemize geliyor. Vatandaşlarımız burada hem yüzen adaları seyrediyor hem de iftarını açma keyfine varıyor."
Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut ise bu Ramazanda özellikle Adıyaman'a yakın illerden gelen vatandaşların, yüzen adaların manzarası karşısında iftar ettiğini kaydetti.
Çat Barajı'na gelen bütün misafirlerin hayranlıklarını gizleyemediğini aktaran Bulut, "Mesela biz Adıyamanlıyız. Adıyaman'ın bir ilçesinden buraya gelen hemşerilerimizin, sanki burada yabancı bir devlete gitmiş gibi 'vay böyle bir güzellik var mı' şeklinde konuşmalarına şahit oluyorum." diye konuştu.
Bölgeye iftar yapmak için gelen vatandaşlardan Yahya Alkan da yüzen adaların eşi benzeri olmayan güzelliğe sahip bulunduğunu belirterek, "Herkese adaları gezmelerini tavsiye ediyorum. Eşsiz bir güzelliğe sahip. İftar yapmak için buraya geldik." dedi.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde "yüzen adalar"ın bulunduğu Çat Barajı kıyıları, ramazanda vatandaşların iftar için yoğun ilgi gösterdiği yerlerden biri haline geldi
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