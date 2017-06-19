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Güncelleme: 02:21, 20 Haziran 2017 Salı

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Bayram tatilinde yollardaki 'kara noktalara' dikkat | GRAFİKLİ
Bayram tatilinde yollardaki 'kara noktalara' dikkat | GRAFİKLİ

Türkiye'de 2008‐2016 yılları arasında Ramazan ile Kurban bayramlarında tatil olan 123 günlük dönemde, şehirler arası yollarda meydana gelen 15 bin 336 trafik kazasında bin 137 kişi hayatını kaybetti, 44 bin 941 kişi de yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'de 2008‐2016 yılları arasında Ramazan ile Kurban bayramlarındaki tatillerde, şehirler arası yollarda meydana gelen 15 bin 336 trafik kazasında bin 137 kişi hayatını kaybetti, 44 bin 941 kişi de yaralandı.

Özellikle dini bayramlarda tatillerini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların, özel araçları ve toplu taşıma araçları ile yola çıkması yollarda trafik yoğunluğu oluşturuyor.

Tatil yerine bir an önce ulaşmak isteyen sürücülerin bazı trafik kurallarına uymaması nedeniyle de çok sayıda trafik kazası meydana geliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de 2008‐2016 yılları arasında Ramazan ile Kurban bayramlarında tatil olan 123 günlük dönemde, şehirler arası yollarda meydana gelen 15 bin 336 trafik kazasında bin 137 kişi hayatını kaybetti, 44 bin 941 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmada, bayram tatillerindeki trafik kazalarının yoğunlaştığı 36 kara nokta tespit edildi.

Uzmanlarca yapılan çalışma kapsamında, 6 kara nokta bulunan İstanbul ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 5 kara noktayla Kocaeli gelirken, bunu 4 kara noktayla Ankara ve 3 kara noktayla Bolu izledi.

36 KARA NOKTA İÇİN UYARI

Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, bayram tatillerindeki trafik kazalarının yoğunlaştığı 36 kara noktayla ilgili gerekli düzenleme ve denetimlerin yapılması için il emniyet müdürlüklerini uyardı.

Yetkililer, yoğun bayram trafiğinde dikkatli olmalarını istedikleri sürücüleri uykusuz direksiyon başına geçmemeleri, trafik sıkışıklığının yaşandığı bölgelerde sabırlı olmaları, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları, emniyet kemerini takarak yolculuk yapmaları ve bütün kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuyor.



İlgili Konular kara noktalar bayram tatili
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Bayram tatilinde yollardaki 'kara noktalara' dikkat GRAFİKLİ
Bayram tatilinde yollardaki 'kara noktalara' dikkat | GRAFİKLİ

Türkiye'de 2008‐2016 yılları arasında Ramazan ile Kurban bayramlarında tatil olan 123 günlük dönemde, şehirler arası yollarda meydana gelen 15 bin 336 trafik kazasında bin 137 kişi hayatını kaybetti, 44 bin 941 kişi de yaralandı.
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