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AB'den Körfez krizine çözüm çağrısı
AB'den Körfez krizine çözüm çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Körfez'de iş birliği dışında başka bir alternatif yok. "Körfez ülkeleri, hiçbir ön koşul sunmadan Kuveyt'in öncülüğündeki arabuluculuk çalışmalarına destek vermeli" açıklaması yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Katar ile Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin açıklamasında, Körfez'de iş birliği dışında başka bir alternatifin bulunmadığını belirtti. 

Mogherini, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyinin Lüksemburg'daki toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Üye ülkelerinin dışişleri bakanlarını AB'nin "Küresel Strateji" belgesinin uygulanması, terörle mücadele alanında atılacak adımlar, mülteci krizi ve AB güvenlik ve savunma politikası hakkında bilgilendirdiğini aktaran Mogherini, Katar ile Arap ülkeleri arasında yaşanan krize ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"KÖRFEZ'DE İŞBİRLİĞİ DIŞINDA ALTERNATİF YOK"

AB'nin Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin çözülmesi için yoğun destek verdiğini belirten Mogherini, Körfez ülkelerinin terörle mücadele ve bölgesel sorunların çözümü bağlamında AB'nin önemli müttefikleri olduğunu hatırlattı. 

Mogherini, tüm Körfez ülkelerinin "hiçbir ön koşul" sunmadan Kuveyt'in öncülüğündeki arabuluculuk çalışmalarına destek vermesi gerektiğini, Körfez ülkelerinin bu sorunu diyalog yoluyla çözmek için gereken "güç ve akla" sahip olduğunu dile getirdi.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında vuku bulan krizin "daha önce hiç görülmemiş derinlik ve ciddiyette" olduğunu vurgulayan Mogherini, "Körfez'de iş birliği dışında başka bir alternatif yok." ifadesini kullandı.

Mogherini, krizin, sorunların halihazırda yoğun olduğu bölgede "yayılma etkisinden" büyük endişe duyulduğunu, sorunun çözülmesinin bölgedeki tüm ülkelerin çıkarına olduğunu bildirdi.

IRAK

Mogherini, toplantıda ele alınan diğer önemli bir konunun Irak olduğuna işaret ederek, bu ülkenin talebi üzerine Iraklı güvenlik güçlerine eğitim ve danışma sağlayacak bir AB ekibinin ülkede konuşlandırılması için ön çalışma yapılma kararı alındığını açıkladı. Irak'ın bulunduğu karmaşık ve zorlu dönemde AB ekibinin Irak'taki güvenlik sektörünü yenilemek için konuşlandırılacağını belirten Mogherini, bu kararın en kısa zamanda verilmesi gerektiğine değindi. 

AB'nin Irak'ın birlik, egemenlik ve toprak bütünlüğüne destek verdiğine dikkati çeken Mogherini, Irak ulusal ve yerel düzeyde herkesi kapsayan bir uzlaşı sürecinin önemine vurgu yaptı. 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Toplantıda iklim değişimi konusunu da ele aldıklarını belirten Mogherini, AB'nin iklim değişimiyle mücadeleyi bir güvenlik konusu olarak değerlendirdiğini, Paris İklim Anlaşması'nı uygulama konusunda kararlı olduklarını bildirdi. 

Mogherini, iklim anlaşmanın tekrar müzakere edilemeyeceğinin altını çizerek AB'nin iklim değişimi ile mücadele konusunda küresel liderlik rolünü üstlenebileceğini kaydetti.



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