AK Parti MYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı 16.17'de başladı.
Başbakan Binali Yıldırım, Manisa'da zehirlenen askerlerle ilgili yaptığı açıklamada, olayda bazı şüphelerin olduğu ve kışlalara gıda alımında değişiklik yapılacağı belirtildi
Diyarbakır-Bingöl karayolunda özel harekat polislerini taşıyan midibüsle yolcu minibüsü çarpışması sonucu 2 kişi öldü, aralarında polislerin de bulunduğu 18 kişi yaralandı
FETÖ’nün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandığı gerekçesiyle 114’ü tutuklu 149 polisin yargılandığı davanın 5’inci duruşması tamamlandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Diyarbakır Lice'de çıkan çatışma sonucu 1 askerimiz şehit oldu ve 1 asker yaralandı
Başbakan Yıldırım Atina'da Çipras ile bir araya geldi. Görüşme sonrası liderlere Yunanistan'a kaçan darbeci askerler sorulurken, Çipras Yunan mahkemelerinin kararına saygı duyulması gerektiğini belirtti, Yıldırım ise "Darbeciler ilişkilere darbe vurmasın" dedi.
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanan ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşangül, ve Yakup Şimşek getirild
25 yıla mahkum olan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraza mahkemeden red cevabı geldi
Tatbikat için Katar'a giden Türk askerleri dün Tarık Bin Ziyad askeri üssünde ilk tatbikatlarını gerçekleştirdi
12-19 Haziran'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 33'ü ölü, 8'i teslim, 10'u sağ olmak üzere 51 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır Lice ilçesi Ortaç köyünde PKK'nın karayoluna tuzakladığı yaklaşık 100 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu ile güçlendirilen patlayıcı düzeneği güvenlik güçlerince imha edildi
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 11 ülkenin Locked Martin firmasından almayı planladığı F-35'ler konusunda anlaşma sağlandı
İstanbul'da 40 gün boyunca sabah namazı kılan çocuklara bisiklet hediye edildi.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı