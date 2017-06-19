18:08, 19 Haziran 2017 Pazartesi

AK Parti MYK toplantısı başladı





AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı 16.17'de başladı.

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