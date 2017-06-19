18:13, 19 Haziran 2017 Pazartesi

May'den Finsbury Park Camiisi'ne ziyaret





İngiltere Başbakanı May, Londra’nın kuzeyinde Müslümanları hedef alan terör saldırısının ardından Finsbury Park Camisi'ni ziyaret etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İngiltere Başbakanı Theresa May, Londra’nın kuzeyinde Müslümanları hedef alan terör saldırısının ardından Finsbury Park Camisi'ni ziyaret etti. Sabah saatlerinde acil kabine toplantısı düzenleyerek, gelişmeleri bakanları ile değerlendiren Başbakan May, basın açıklamasının ardından Downing Caddesi'ndeki konutundan ayrılarak Londra’nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi'ne ziyarette bulundu. Çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı caminin bir kapısından İngiltere Başbakanı Theresa May, diğer kapısından da ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn giriş yaptı. Camide kısa bir süre sivil toplum temsilcileri ile görüşen liderler, yine yoğun güvenlik önlemleri altında camiden ayrıldı. Londra’nın Belediye Başkanı Sadık Han, "Bu şehrimize yönelik gerçekten korkunç bir saldırı. Ramazan’da teravihten dönen masum yayalar hedef alındı." diye konuştu. Finsbury Park Cami'si yakınlarında bir kişi, teravih çıkışı aracını Müslümanların üzerine sürmüş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

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