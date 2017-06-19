Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:48, 19 Haziran 2017 Pazartesi
Avrupa
18:13, 19 Haziran 2017 Pazartesi

  • Paylaş
May'den Finsbury Park Camiisi'ne ziyaret
May'den Finsbury Park Camiisi'ne ziyaret

İngiltere Başbakanı May, Londra’nın kuzeyinde Müslümanları hedef alan terör saldırısının ardından Finsbury Park Camisi'ni ziyaret etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere Başbakanı Theresa May, Londra’nın kuzeyinde Müslümanları hedef alan terör saldırısının ardından Finsbury Park Camisi'ni ziyaret etti.

Sabah saatlerinde acil kabine toplantısı düzenleyerek, gelişmeleri bakanları ile değerlendiren Başbakan May, basın açıklamasının ardından Downing Caddesi'ndeki konutundan ayrılarak Londra’nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi'ne ziyarette bulundu.

Çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı caminin bir kapısından İngiltere Başbakanı Theresa May, diğer kapısından da ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn giriş yaptı.

Camide kısa bir süre sivil toplum temsilcileri ile görüşen liderler, yine yoğun güvenlik önlemleri altında camiden ayrıldı.

Londra’nın Belediye Başkanı Sadık Han, "Bu şehrimize yönelik gerçekten korkunç bir saldırı. Ramazan’da teravihten dönen masum yayalar hedef alındı." diye konuştu.

Finsbury Park Cami'si yakınlarında bir kişi, teravih çıkışı aracını Müslümanların üzerine sürmüş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.



İlgili Konular Finsbury Park Camiisi May İngiltere Londra
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
BAE'den quot Katar'a tecrit yıllarca sürebilir quot tehdidi
BAE'den "Katar'a tecrit yıllarca sürebilir" tehdidi

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Karkaş, bazı Arap ülkelerinin Doha'ya yönelik tecritinin yıllarca sürebileceği uyarısında bulundu
İİT'den Londra'daki İslamofobik saldırıya kınama
İİT'den Londra'daki İslamofobik saldırıya kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Finsbury Park Camisi yakınında düzenlenen araçlı saldırıyı kınayarak, "olayın, Avrupa'da İslamofobinin tırmandığını gösterdiğini" belirtti.
May'den Finsbury Park Camiisi'ne ziyaret
May'den Finsbury Park Camiisi'ne ziyaret

İngiltere Başbakanı May, Londra’nın kuzeyinde Müslümanları hedef alan terör saldırısının ardından Finsbury Park Camisi'ni ziyaret etti
quot Ateşkes ihlallerinin sorumlusu Ermenistandır quot
"Ateşkes ihlallerinin sorumlusu Ermenistandır"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Temas hattında son ateşkes ihlalinin sorumlusu Ermenistan yönetimidir ve bundan sonra meydana gelecek olaylardan işgalci Ermenistan ordusu sorumlu olacak" dedi
AB'den Körfez krizine çözüm çağrısı
AB'den Körfez krizine çözüm çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Körfez'de iş birliği dışında başka bir alternatif yok. "Körfez ülkeleri, hiçbir ön koşul sunmadan Kuveyt'in öncülüğündeki arabuluculuk çalışmalarına destek vermeli" açıklaması yaptı
Paris'te terör saldırısı paniği
Paris'te terör saldırısı paniği

Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü Champs Elysees meydanında akşam saatlerinde kısa süreli terör saldırısı paniği yaşandı
Polonya'dan Kudüs'e at sırtında hac yolculuğu
Polonya'dan Kudüs'e at sırtında hac yolculuğu

Hac görevini yerine getirmek için atı ile 7 ay önce Polonya'dan yola çıkan Bergier, Çanakkale'ye ulaştı
Katar'dan masaya oturmak için yaptırım şartı
Katar'dan masaya oturmak için yaptırım şartı

Katar Dışişleri Bakanı Sani, kendilerine yönelik yaptırımlar kaldırılmadan Körfez ülkeleriyle masaya oturmayacaklarını açıkladı.
İsrail Gazze nin elektriğini 8 megavat daha kıstı
İsrail, Gazze’nin elektriğini 8 megavat daha kıstı

İsrail’in Gazze’ye elektrik arzını 8 megavat daha düşürdüğü bildirildi
Afganistan'da Taliban askerlere saldırdı 4 ölü
Afganistan'da Taliban askerlere saldırdı: 4 ölü

Sar-i Pul'un Balgali bölgesindeki nehirden su almaya çalışırken Taliban'ın saldırısına uğrayan Afgan askerlerinden dördü hayatını kaybetti
El-Ezher'den Londra saldırısına kınama
El-Ezher'den Londra saldırısına kınama

El- Ezher Üniversitesi Londra'da teravih namazından çıkan Müslümanlara yapılan saldırıyı kınadı
Nijerya'da 5 ayrı intihar saldırısı 16 ölü
Nijerya'da 5 ayrı intihar saldırısı: 16 ölü

Borno eyaletine bağlı Maiduguri kentinde farklı noktalarda Boko Haram üyelerince 5 ayrı intihar saldırısı düzenlendi
Dünyanın kanayan yarası Mülteci kampları
Dünyanın kanayan yarası: Mülteci kampları

Dünyanın en büyük sığınmacı kampı olma özelliğini taşıyan ve son zamanlarda kapatılması gündemde olan Kenya'daki Dadaab Mülteci Kampında, Somali ve Güney Sudan'daki iç savaşlardan kaçarak gelen yaklaşık 600 binden fazla kişi yaşıyor
Kıtanın parlayan ülkesi Senegal FOTO
Kıtanın parlayan ülkesi Senegal | FOTO

Batı Afrika'nın en huzurlu ülkelerinden Senegal, acılarla dolu sömürgecilik tarihine rağmen bugün gelişme yolunda hızla ilerliyor
Halep'in Mare ilçesine PYD saldırısı
Halep'in Mare ilçesine PYD saldırısı

PYD/PKK'nın Mare'ye düzenlediği saldırılarda 1 sivil öldü, 14 sivil yaralandı
Hindistan'da en alt kasttan cumhurbaşkanı adayı
Hindistan'da en alt kasttan cumhurbaşkanı adayı

Hindistan'da en düşük "dokunulmaz" sayılan Dalit kastından bir avukat iktidar partisi tarafından aday gösterildi

Haberler

İİT'den Londra'daki İslamofobik saldırıya kınama
İİT'den Londra'daki İslamofobik saldırıya kınama

El-Ezher'den Londra saldırısına kınama
El-Ezher'den Londra saldırısına kınama

Londra'daki büyük yangında ölü sayısı artıyor
Londra'daki büyük yangında ölü sayısı artıyor

Londra'daki yangında bilanço ağırlaşıyor
Londra'daki yangında bilanço ağırlaşıyor

Londra'daki yangında ölü sayısı 30'a yükseldi
Londra'daki yangında ölü sayısı 30'a yükseldi

Londra'daki yangında ölenlerin kimlikleri belli olmaya başladı
Londra'daki yangında ölenlerin kimlikleri belli olmaya başladı

Londra'daki büyük yangında ölü sayısı artıyor
Londra'daki büyük yangında ölü sayısı artıyor

Londra'da 27 katlı binada büyük yangın: 12 ölü | FOTO- VİDEO
Londra'da 27 katlı binada büyük yangın 12 ölü FOTO- VİDEO






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 