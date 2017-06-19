18:26, 19 Haziran 2017 Pazartesi

İİT'den Londra'daki İslamofobik saldırıya kınama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İngiltere'nin başkenti Londra'daki Finsbury Park Camisi yakınında düzenlenen araçlı saldırıyı kınayarak, "olayın, Avrupa'da İslamofobinin tırmandığını gösterdiğini" belirtti.

İİT Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Camisi yakınında bir kişinin hayatını kaybetmesine ve bazıların yaralanmasına neden olan araçlı saldırıdan dolayı üzüntü duyulduğu vurgulanarak, "Dinlerin mensuplarının hedef alınması, hoşgörü ve paylaşma değerlerine yönelik saldırıdır." denildi.

Saldırının kınandığı ve suçluların bir an önce adalete teslim edilmesinin talep edildiği açıklamada, "İİT, terörizmin gerekçelerini reddettiği gibi terör ve şiddet yanlısı aşırılığın her türlüsüne de şiddetle karşı çıkıyor." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda yaşamını yitiren kişinin ailesine, İngiltere hükümeti ve halkına başsağlığının dilendiği açıklamada, bu çirkin eylemden zarar gören bölgedeki Müslümanlarla dayanışma içerisinde olunduğu vurgulandı.

Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınlarında bir kişi, teravih çıkışı aracını Müslümanların üzerine sürmüş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.