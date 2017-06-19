İİT'den Londra'daki İslamofobik saldırıya kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İngiltere'nin başkenti Londra'daki Finsbury Park Camisi yakınında düzenlenen araçlı saldırıyı kınayarak, "olayın, Avrupa'da İslamofobinin tırmandığını gösterdiğini" belirtti.
İİT Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Camisi yakınında bir kişinin hayatını kaybetmesine ve bazıların yaralanmasına neden olan araçlı saldırıdan dolayı üzüntü duyulduğu vurgulanarak, "Dinlerin mensuplarının hedef alınması, hoşgörü ve paylaşma değerlerine yönelik saldırıdır." denildi.
Saldırının kınandığı ve suçluların bir an önce adalete teslim edilmesinin talep edildiği açıklamada, "İİT, terörizmin gerekçelerini reddettiği gibi terör ve şiddet yanlısı aşırılığın her türlüsüne de şiddetle karşı çıkıyor." ifadeleri kullanıldı.
Saldırıda yaşamını yitiren kişinin ailesine, İngiltere hükümeti ve halkına başsağlığının dilendiği açıklamada, bu çirkin eylemden zarar gören bölgedeki Müslümanlarla dayanışma içerisinde olunduğu vurgulandı.
Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınlarında bir kişi, teravih çıkışı aracını Müslümanların üzerine sürmüş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Karkaş, bazı Arap ülkelerinin Doha'ya yönelik tecritinin yıllarca sürebileceği uyarısında bulundu
İslam İşbirliği Teşkilatı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Finsbury Park Camisi yakınında düzenlenen araçlı saldırıyı kınayarak, "olayın, Avrupa'da İslamofobinin tırmandığını gösterdiğini" belirtti.
İngiltere Başbakanı May, Londra’nın kuzeyinde Müslümanları hedef alan terör saldırısının ardından Finsbury Park Camisi'ni ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Temas hattında son ateşkes ihlalinin sorumlusu Ermenistan yönetimidir ve bundan sonra meydana gelecek olaylardan işgalci Ermenistan ordusu sorumlu olacak" dedi
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Körfez'de iş birliği dışında başka bir alternatif yok. "Körfez ülkeleri, hiçbir ön koşul sunmadan Kuveyt'in öncülüğündeki arabuluculuk çalışmalarına destek vermeli" açıklaması yaptı
Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü Champs Elysees meydanında akşam saatlerinde kısa süreli terör saldırısı paniği yaşandı
Hac görevini yerine getirmek için atı ile 7 ay önce Polonya'dan yola çıkan Bergier, Çanakkale'ye ulaştı
Katar Dışişleri Bakanı Sani, kendilerine yönelik yaptırımlar kaldırılmadan Körfez ülkeleriyle masaya oturmayacaklarını açıkladı.
İsrail’in Gazze’ye elektrik arzını 8 megavat daha düşürdüğü bildirildi
Sar-i Pul'un Balgali bölgesindeki nehirden su almaya çalışırken Taliban'ın saldırısına uğrayan Afgan askerlerinden dördü hayatını kaybetti
El- Ezher Üniversitesi Londra'da teravih namazından çıkan Müslümanlara yapılan saldırıyı kınadı
Borno eyaletine bağlı Maiduguri kentinde farklı noktalarda Boko Haram üyelerince 5 ayrı intihar saldırısı düzenlendi
Dünyanın en büyük sığınmacı kampı olma özelliğini taşıyan ve son zamanlarda kapatılması gündemde olan Kenya'daki Dadaab Mülteci Kampında, Somali ve Güney Sudan'daki iç savaşlardan kaçarak gelen yaklaşık 600 binden fazla kişi yaşıyor
Batı Afrika'nın en huzurlu ülkelerinden Senegal, acılarla dolu sömürgecilik tarihine rağmen bugün gelişme yolunda hızla ilerliyor
PYD/PKK'nın Mare'ye düzenlediği saldırılarda 1 sivil öldü, 14 sivil yaralandı
Hindistan'da en düşük "dokunulmaz" sayılan Dalit kastından bir avukat iktidar partisi tarafından aday gösterildi