Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:48, 19 Haziran 2017 Pazartesi
Güncel
18:30, 19 Haziran 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Polisleri taşıyan midibüs yolcu minibüsü ile çarpıştı: 2 ölü
Polisleri taşıyan midibüs yolcu minibüsü ile çarpıştı: 2 ölü
Foto: Arşiv

Diyarbakır-Bingöl karayolunda özel harekat polislerini taşıyan midibüsle yolcu minibüsü çarpışması sonucu 2 kişi öldü, aralarında polislerin de bulunduğu 18 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Diyarbakır-Bingöl karayolunda özel harekat polislerini taşıyan midibüsle minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, polis ve vatandaşların bulunduğu 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Bingöl karayolunun 33. kilometresinde özel harekat polislerini taşıyan midibüsle bir yolcu minibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan polis ve vatandaşlardan 20 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekipleri ve helikopter ambulansla kentteki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan 2'si tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, diğerlerinin tedavisi sürüyor.



İlgili Konular Diyarbakır-Bingöl karayolu trafik kazası
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Başbakan'dan Manisa'da zehirlenen askerlerle ilgili açıklama
Başbakan'dan Manisa'da zehirlenen askerlerle ilgili açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, Manisa'da zehirlenen askerlerle ilgili yaptığı açıklamada, olayda bazı şüphelerin olduğu ve kışlalara gıda alımında değişiklik yapılacağı belirtildi
Polisleri taşıyan midibüs yolcu minibüsü ile çarpıştı 2 ölü
Polisleri taşıyan midibüs yolcu minibüsü ile çarpıştı: 2 ölü

Diyarbakır-Bingöl karayolunda özel harekat polislerini taşıyan midibüsle yolcu minibüsü çarpışması sonucu 2 kişi öldü, aralarında polislerin de bulunduğu 18 kişi yaralandı
Bylock davasının 5'inci duruşması tamamlandı
‘Bylock’ davasının 5'inci duruşması tamamlandı

FETÖ’nün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandığı gerekçesiyle 114’ü tutuklu 149 polisin yargılandığı davanın 5’inci duruşması tamamlandı
AK Parti MYK toplantısı başladı
AK Parti MYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Lice'den acı haber bir şehit
Lice'den acı haber, bir şehit

Diyarbakır Lice'de çıkan çatışma sonucu 1 askerimiz şehit oldu ve 1 asker yaralandı
Başbakan Yıldırım ve Çipras'tan 'darbeci askerler' sorusuna cevap
Başbakan Yıldırım ve Çipras'tan 'darbeci askerler' sorusuna cevap

Başbakan Yıldırım Atina'da Çipras ile bir araya geldi. Görüşme sonrası liderlere Yunanistan'a kaçan darbeci askerler sorulurken, Çipras Yunan mahkemelerinin kararına saygı duyulması gerektiğini belirtti, Yıldırım ise "Darbeciler ilişkilere darbe vurmasın" dedi.
Nazlı Ilıcak hakim karşısında
Nazlı Ilıcak hakim karşısında

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanan ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşangül, ve Yakup Şimşek getirild
Berberoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraza red
Berberoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraza red

25 yıla mahkum olan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraza mahkemeden red cevabı geldi
Türk askerleri Katar'da Tarık Bin Ziyad üssünde
Türk askerleri Katar'da Tarık Bin Ziyad üssünde

Tatbikat için Katar'a giden Türk askerleri dün Tarık Bin Ziyad askeri üssünde ilk tatbikatlarını gerçekleştirdi
Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi atandı
Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi atandı

Putin, Yerhov'u Ankara Büyükelçisi olarak atadı
Son bir haftada 51 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 51 terörist etkisiz hale getirildi

12-19 Haziran'da ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 33'ü ölü, 8'i teslim, 10'u sağ olmak üzere 51 terörist etkisiz hale getirildi
Yola tuzaklanan 100 kilogramlık patlayıcı imha edildi
Yola tuzaklanan 100 kilogramlık patlayıcı imha edildi

Diyarbakır Lice ilçesi Ortaç köyünde PKK'nın karayoluna tuzakladığı yaklaşık 100 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu ile güçlendirilen patlayıcı düzeneği güvenlik güçlerince imha edildi
Türkiye F-35 jetler konusunda ABD'li firma ile anlaştı
Türkiye F-35 jetler konusunda ABD'li firma ile anlaştı

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 11 ülkenin Locked Martin firmasından almayı planladığı F-35'ler konusunda anlaşma sağlandı
Sabah namazı kılan çocuklara bisiklet hediyesi
Sabah namazı kılan çocuklara bisiklet hediyesi

İstanbul'da 40 gün boyunca sabah namazı kılan çocuklara bisiklet hediye edildi.
Tunceli'de PKK ile çatışmada 1 asker şehit
Tunceli'de PKK ile çatışmada 1 asker şehit

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Sanayi ve üretime destek tasarısı yasalaştı
Sanayi ve üretime destek tasarısı yasalaştı

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

Haberler

"Kazaların yüzde 88,7'si sürücü kusurundan kaynaklanıyor"
quot Kazaların yüzde 88 7'si sürücü kusurundan kaynaklanıyor quot

Dur ihtarına uymayan araç polise çarptı; Bir şehit
Dur ihtarına uymayan araç polise çarptı Bir şehit

Ankara'da trafik kazası: 3 ölü
Ankara'da trafik kazası 3 ölü

Polisten kaçan sığınmacı minibüsü kaza yaptı
Polisten kaçan sığınmacı minibüsü kaza yaptı

Lokomotif, öğrenci servisiyle çarpıştı: 14 yaralı
Lokomotif öğrenci servisiyle çarpıştı 14 yaralı

TEM'de kaza, trafik kitlendi
TEM'de kaza trafik kitlendi

14 yaşındaki çocuğun kullandığı kamyonet devrildi
14 yaşındaki çocuğun kullandığı kamyonet devrildi

Terhis olan asker ile annesi ve babası dönüş yolunda öldü
Terhis olan asker ile annesi ve babası dönüş yolunda öldü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 