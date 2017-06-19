19:06, 19 Haziran 2017 Pazartesi

Başbakan'dan Manisa'da zehirlenen askerlerle ilgili açıklama





Başbakan Binali Yıldırım, Manisa'da zehirlenen askerlerle ilgili yaptığı açıklamada, olayda bazı şüphelerin olduğu ve kışlalara gıda alımında değişiklik yapılacağı belirtildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başbakan Binali Yıldırım Manisa'da askerlerin zehirlenmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Şu anda bazı şüpheler var, üzerine gidilecek. Kışlalara gıda alımı değişiyor. Gıda alımını kamu ihalelerinin dışına çıkaracağız. Bir daha yaşanmaması için ek tedbirler alınacak." dedi.

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