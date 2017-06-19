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Portekiz'deki orman yangınında ölü sayısı 63'e yükseldi
Portekiz'deki orman yangınında ölü sayısı 63'e yükseldi

Pedragao Grande yerleşim yerini saran orman yangınında ölenlerin sayısı 63'e yükselirken, ikiye katlanan yaralı sayısının 135 olduğu bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Portekiz hükümeti yetkililerince yapılan resmi açıklamada, başkent Lizbon'un 200 kilometre kuzeyinde yer alan Pedragao Grande dağlık bölgesinde üç gündür devam eden orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 63'e, yaralıların sayısının da 135'e yükseldiği bildirildi.

Olayda son hayatını kaybeden kişinin hastanede bulunan bir itfaiye görevlisi olduğu kaydedildi. Açıklamada, cesetlerin 24'ünün kimlik tespitinin yapıldığı, ölenler arasında bir Fransız vatandaşının da bulunduğu duyuruldu. 

İkinci kez bölgeye giden Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu zamanda bir cumhurbaşkanının rolünün halkına en büyük dayanışmayı göstermek olduğuna inanıyorum. Portekiz demokrasi tarihinde hemen hemen geçmişi olmamış bir trajedi ile karşı karşıyayız. Acımızın hiçbir ölçüsü yok. Hepimizin tüm dayanışması yangında hayatlarını kaybeden ailelerin yanındadır." dedi.

İçişleri Bakanı Constança Urbavo de Sousa da ülke tarihindeki en ölümcül orman yangınıyla karşı karşıya olduklarını vurguladı.

Yangın söndürme çalışmalarını koordine eden Ulusal Sivil Yardım Departmanının Genel Müdürü Elisio Oliveira, durumun halen zor ve endişe verici olduğunun altını çizerek, Pedragao Grande, Leiria, Coimbra ve Castelo Branco olmak üzere yangının 4 noktada sürdüğünü belirtti.

Oliveira, yangın söndürme çalışmalarına mevcut durumda 2 bin 150 kişinin katıldığını, karadan 662 araç ve havadan 5 uçağın da buna destek verdiğini ifade etti. Dağlık bölgedeki şartların uçakların kullanım alanlarını daralttığını ve daha fazla hava desteğine izin vermediğini vurgulayan Oliveira, "Meteorolojik koşullar aleyhimize işliyor." ifadesini kullandı.

Portekiz haber ajansı Lusa da yangının dört ana noktasındaki iki otoyol ve üç iki yönlü karayolunun trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Yangının 26 bin hektarlık ormanlık alanı kül ettiği aktarıldı.



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