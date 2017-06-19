23:13, 19 Haziran 2017 Pazartesi

Mardin'deki FETÖ soruşturmasında 9 tutuklama



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Mardin'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mardin'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında özel güvenlik çalışanlarının da bulunduğu bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.

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