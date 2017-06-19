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ABD'den Çin'e 'terörle mücadele' çağrısı
ABD'den Çin'e 'terörle mücadele' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, teröre ve özellikle de DEAŞ'a karşı mücadelede Çin'in daha aktif bir rol oynaması için Pekin yönetimine çağrıda bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Dışişleri Bakanlığı, teröre ve özellikle de DEAŞ'a karşı mücadelede Çin'in daha aktif bir rol oynaması için Pekin yönetimine çağrıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Doğu ve Pasifik Bölgesinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Susan Thornton, bu hafta Washington'da yapılması planlanan ABD ile Çin arasındaki diplomasi ve güvenlik zirvesi öncesinde gazetecilere açıklamalar yaptı.

Thornton, Çin'in teröre karşı mücadelede sınırlı bir rol oynadığını belirterek, "Çin'in adım atarak daha fazla rol almasını istiyoruz. Bunda Çin'in de çıkarları var. Mesela Irak'ta DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyona destek vererek mücadeleye daha fazla katkıda bulunmalılar." dedi.

Çin'in koalisyonun bir parçası olmadığına dikkat çeken Thornton, iki ülke arasında bu hafta yapılacak toplantıda bu konunun ele alınacağını açıkladı. Thornton, "Biz, onların yapabileceği konuları gündeme getireceğiz. Verimli bir toplantı olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasında "Diplomasi ve Güvenlik Diyaloğu" zirvesi yapılacağını bildirmişti. Zirveye ABD'yi temsilen Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Savunma Bakanı Jim Mattis'in katılacağı, Çin tarafını ise Dışişleri Bakanı Yang Jieçi ve Genelkurmay Başkanı General Fang Fenghui'nun temsil edeceği belirtilmişti.



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