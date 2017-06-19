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İstanbul'daki FETÖ soruşturmasında 31 avukat tutuklandı
İstanbul'daki FETÖ soruşturmasında 31 avukat tutuklandı

FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 45 avukattan 31'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltında tutulan 78 avukattan 45'inin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Hastanede doktor kontrolünden geçirilen avukatlar, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Soruşturmayı yürüten Başsavcıvekili Hasan Yılmaz, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 31 şüpheli avukatı, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti. Şüphelilerden 11'i de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları istemiyle hakimliğe gönderildi. Savcılık, gözaltına alınan diğer 3 şüphelinin ise serbest bırakılmasını kararlaştırdı. 

31 AVUKAT TUTUKLANDI

Hakimliğe sevk edilen 31 avukat, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Tutuklananlar arasında, meslekten ihraç edilen firari eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen'in kardeşi Faruk Seçen de bulunuyor. 

"GÜLEN'İN TALİMATIYLA AVUKATLIK BÜROLARI VURULDU" 

Savcılığın şüphelilere ilişkin sevk yazısında, FETÖ ve eylemlerine yer verilerek, örgütün avukatlık yapılanması anlatıldı. Sevk yazısında, örgüt üyelerinin tüm yargısal birimleri ele geçirmeyi hedefledikleri aktarılarak, ''Yargının temel ayaklarından olan avukatlık kurumunun da örgütsel amaçlar doğrultusunda yapılandırıldığı, şüpheli Fetullah Gülen'in emir ve talimatlarını yerine getirmek amacı ile avukatlık bürolarının kurulduğu, bu avukatlık büroları vasıtası ile yargılama dosyalarına ve yargılama yapan hakim ve savcılara erişilerek yargılama süreçlerine etki edildiği'' vurgulandı.

Sevk yazısında, örgütlü yapılanmaya dahil olan avukatların, avukatlık mesleği görünümü altında örgütsel talimatları yerine getirirken, diğer örgüt üyesi olan kamu görevlileri ya da sivil kişileri organize bir şekilde temsil ettikleri belirtilerek, temsil ederken de avukatlık görevinin vakar ve haysiyetine uymayacak şekilde gösteri, basın açıklaması eylemleri yanında, kolluk birimleri ve yargılama yapan hakim ve savcıları baskılama amaçlı eylem ve söylemlerde bulundukları kaydedildi. 

Tüm şüphelilerin "ByLock" kullanıcısı olduğu bilgisi verilen sevk yazısında, şüphelilerin örgüt talimatı doğrultusunda Bank Asya'da hesap açtıkları veya var olan hesaplarına yüklü miktarda para aktardıklarına işaret edildi. 

40 ŞÜPHELİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Ayrıca, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli avukatın emniyetteki işlemleri de devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 189 avukat hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verilmiş, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda şüphelilerden 85'i yakalanmıştı. 



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